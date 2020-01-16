800萬烏人逃歐 長者憂客死異鄉

波蘭接收150萬人

在歐洲國家中，波蘭接收了最多烏克蘭難民，估計多達150萬，82歲老婦梅爾尼琴科（Tamila Melnichenko）是其一。她一年前與女兒由基輔與逃到波蘭，最初以為只是待一個月，沒有帶多少行李，在波蘭一個家庭住了數月後，由於不良於行，女兒將她送到安老院，但她經常心繫生活了一輩子的烏克蘭，希望葬在家鄉，「我已老了，想死在那裏（基輔）」。梅爾尼琴科坦言安老院工作人員很幫助她，且有溫暖飯菜，「但我想返烏克蘭」。不過她不知要在波蘭待多久，以及能否回國。

62歲烏克蘭難民斯基賓（Svitlana Skibin）雖然在波蘭有家人陪伴，亦致力融入當地生活，但同樣心繫故鄉。她去年4月與殘障丈夫、兒子、媳婦和孫女離開哈爾科夫，她現時住在華沙，在一間醫學院的圖書館工作，「在頭兩個月，我很抑鬱，什麼都不想要，只想回家」，但她沒有放棄，報讀了波蘭語課程，周末也上教堂。在努力融入同時，卻有着內疚感，因她許多朋友仍留在哈爾科夫受害，「痛苦沒有消失，我們還會回去嗎？我想幫助重建我的城鎮，但我有足夠力量嗎？」

（路透社/abc）

（烏戰1年）