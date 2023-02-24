華推「和平計劃」 基輔稱未獲諮詢

該烏克蘭官員周三稱，中國事前沒就「和平計劃」諮詢烏方，他強調任何和平方案都不應越過基輔定下的「紅線」，即聯合國憲章的原則，包括尊重烏克蘭領土完整。烏克蘭外長庫列巴周二則表示，中共中央外事辦主任王毅在兩人本周在德國會面時，曾將「中國和平計劃要點」告訴他，他說：「我們期待收到這項計劃的文本，因這不是你僅憑聽聽就能作出結論的事。」

王毅周三訪問莫斯科會見了俄總統普京及外長拉夫羅夫，俄外交部昨稱，中國就烏克蘭危機的根本成因及政治解決方法，向俄方簡報看法，但王毅與拉夫羅夫未談及和平計劃。

京被指擬輸俄致命武器

另外，美國國務卿布林肯日前表示，中國正考慮向俄提供「致命武器」抗烏。《華爾街日報》周三引述美國官員報道，拜登政府正考慮公開中國權衡是否向俄提供武器攻打烏克蘭的情報。美歐官員稱，西方國家近幾周蒐集到的情報顯示，北京可能放棄之前限制供俄武器的做法，或向俄提供致命武器，但未有最終決定。

中國外交部發言人汪文斌昨在例行記者會駁斥《華爾街日報》報道，指「美方所謂的情報不外乎是捕風捉影」。他指美國作為烏克蘭戰場的最大武器提供者，卻反而抹黑中國，不僅阻礙政治解決烏克蘭危機的進程，還會進一步損害中美關係。

（法新社/華爾街日報）

（烏戰1年）