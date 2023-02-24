歐美高通脹能源危機 美現援烏疲勞

受俄烏戰事影響，歐洲和世界其他國家一樣，過去一年也出現經濟放緩。以歐洲經濟龍頭德國為例，德國經濟研究所主任弗拉切爾周一（20日）指出，俄烏戰爭以及隨之而來的能源價格暴漲，讓德國經濟在2022年損失了1000億歐元（8326億港元），約為國內生產總值的2.5%。預測今後幾年德國為這場危機付出的經濟代價還會愈來愈大。

美國華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）本月中發表報告指出，歐洲今年仍面對挑戰，指出隨着歐洲大減進口俄羅斯能源，一些歐洲國家或會陷入技術衰退，今年通脹亦可能持續。

俄去年對歐斷供天然氣，歐洲擔心今冬難熬，天氣卻相對暖和，加上天然氣儲存充足，以及努力尋找替代供應，歐洲天然氣價格不升反跌，普京以能源作「武器」反擊制裁算盤暫打不響。

俄烏戰事帶動能源價格上升，美國通脹也因而加劇，拜登政府要釋放戰略石油儲備平抑油價，又連番加息抗通脹。

美國是主要援烏國，去年國會向烏撥出逾1120億美元（8736億港元）援助。拜登日前在基輔短暫停留期間，又宣布追加5億美元援助。不過，路透社委託Ipsos本月初的民調顯示，美國公眾的援烏熱情有所減弱，對軍事援烏的支持率由去年4月的73%降至58%。

共和黨轟「空白支票」無限援烏

共和黨與白宮就提高債務上限談判陷入僵局，共和黨人要求大幅削減開支控制赤字。一般認為，援烏勢成為2024年總統大選的角力點。料將參選的佛羅里達州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）批評拜登對烏的（無銀碼）「空白支票」政策。眾議院右翼共和黨人本月初曾提「烏克蘭疲勞」（Ukraine Fatigue）草案，要求切斷助烏抗俄援助。

（華爾街日報/德國之聲/路透社）

（烏戰1年）