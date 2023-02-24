俄羅斯「堡壘」政策自給自足 制裁打擊遜預期

專營歐洲資產管理業務的英國BlueBay Asset Management新興市場高級策略師阿什（Timothy Ash）指出，俄羅斯在2014年吞併克里米亞後便採取被稱為「堡壘俄羅斯」的經濟政策，政府指導增加國內糧食產量，以及迫令銀行建立儲備，漸發展至自給自足，在面對西方制裁下產生了一定「耐久力」。德國之聲前天引述曾在俄羅斯當投資顧問及策略師25年的威弗（Chris Weafer）指出，除少數知名大企業外，大部分外資撤出俄羅斯的步伐實際遠為緩慢。

此外，俄羅斯央行早已就西方制裁採取應對措施，大幅度加息至20%，並極力保持盧布匯率強勁，防止了經濟即時崩潰。中國、印度等亞洲市場填補俄羅斯石油能源以至其他貿易缺口，加上歐盟國家為顧及自身需求，去年11月每天仍從俄羅斯購買230萬桶原油和石油產品，僅比2021年每天平均減少約100萬桶，都令俄羅斯經濟獲得支持。

歐盟新制裁勢衝擊能源收入

威弗相信，歐盟本月初落實擴大對俄能源制裁範圍將標誌關鍵時刻，俄羅斯今年的石化能源出口收益勢將比去年顯著減少。路透社則分析，隨戰事持續令軍費增加，一方面莫斯科今年1月已錄得價值約1950億港元預算赤字外，另將面臨削減民生公共開支，以及加倍動用後備的「國家財富基金」（NWF）的壓力。「俄羅斯外貿銀行資本」（VTB Capital）資產管理首席經濟師日爾諾夫（Grigory Zhirnov）早前在社交平台表示，俄羅斯經濟將最早在2025年，方能回復至2021年的規模。

（CNN/德國之聲/路透社）

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