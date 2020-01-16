烏克蘭GDP大跌30.4% 重建料需2.72萬億

烏克蘭經濟部上月5日初步數據顯示，該國去年GDP下跌30.4%，經濟部長斯維里登科（Yulia Svyrydenko）表示這是1991年獨立以來最嚴重的經濟損失和傷害。美國有線新聞網絡（CNN）報道則指烏克蘭3490億美元的重建復興成本只是初步估算，將隨戰事持續而增加。

路透社則報道，烏克蘭總理什米加爾在開戰之初曾悲觀估計該國經濟規模去年會縮減一半，最終年底放緩有所減低。專營歐洲資產管理業務的英國BlueBay Asset Management新興市場高級策略師阿什（Timothy Ash）表示，烏克蘭東部和南部以外其他地區「已有辦法繼續」經濟活動，形容該國已從和平時期經濟轉型至戰時經濟，重建鐵路、大廈和電力系統等正推高經濟產出，今年的GDP有機會微升。

金融基建未毀 西方援助保經濟

CNN報道，烏克蘭的金融基建大致完好，加上數以百億美元計的國際財政援助令政府可繼續提供服務，都是該國經濟屹立不例的原因。烏克蘭央行行長佩什內（Andriy Pyshnyy）去年底向國際貨幣基金組織（IMF）表示，戰爭期間幾乎所有烏克蘭銀行都在持續運作。他又指烏克蘭與IMF去年達成一項監察項目，計劃財政部將主要從國際伙伴聯盟籌措2023財政年度最少380億美元（約2964億港元）預算。

國際力量亦在戰爭期間支援烏克蘭民生：世界糧食計劃署（WFP）上月稱，近一年戰爭令三分之一烏克蘭家庭有糧食問題。WFP每月向300萬烏克蘭人提供食物援助，但指當地農民今年仍將面臨農地埋有地雷、牲口數目大減等挑戰。

（CNN/世界糧食計劃署/IMF網頁）

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