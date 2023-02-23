尼日利亞缺鈔騷亂 「無錢」孕婦失救亡

尼日利亞周六（25日）舉行大選。現屆布哈里政府因應國內通脹、偽鈔問題嚴重，以及為遏止有人囤積鈔票在選舉買票、打擊恐怖活動融資等，去年10月宣布淘汰舊鈔改用新設計鈔票。然而該國大部分經濟活動都使用現金，新鈔印發數量不足，以致許多人不夠現金乘車、購物、支付工錢，甚至就醫。

須日花7小時輪候新鈔

英國《衛報》周二報道，有產婦因不夠新鈔付醫藥費被迫在家分娩，也有孕婦因現金不足未能付住院費而死亡，一些病人則因買不到藥或不能入院而死亡。彭博社周二報道，由於新鈔短缺，有鞋商11月時一天可賣150對鞋，銷量自1月起暴跌九成。多個城市可見銀行外大排長龍甚至有人露宿輪候提款，市民一日要花至少7個小時輪候自動櫃員機提取新鈔，因此不能正常工作損害生計，部分人甚至想到提燃料到油站希望回購換取新鈔。

混亂和不滿情緒引發近期部分地區出現動盪，上周五在最大城市拉各斯，警方發射催淚彈遏止抗議鈔票不足的騷亂。舊鈔原定流通至2月10日，政府已將限期押後60天。

（綜合報道）