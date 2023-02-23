韓指朝糧荒 囚犯越獄殺掠 拒外援頻射導彈 朝媒：援助「糖衣毒藥」

近月宵禁查旅館 逃犯未捉回

韓聯社昨天援引消息人士報道，朝鮮平安南北道、黃海道等地的教化所（即懲教所）去年底至今年初，有數十名囚犯難抵肚餓而集體越獄，他們並在逃跑過程中，為糧食而搶掠民居甚至殺人，造成居民不安。朝鮮近幾個月對教化所周邊地區實施宵禁、警察截查、旅館核查等措施，可是未捉回逃犯。

消息人士表示，平安南道价川教化所等三處教化所在近兩年間，因糧食不足導致700餘名囚犯病死或餓死。朝鮮政府2020年起為防新冠疫情傳入而封鎖邊境，進口糧食斷絕，加上本土糧食歉收，教化所可得糧食尤其少。惟教化所內官吏還剋扣囚犯的糧食中飽私囊，教化所內又缺乏醫療資源，造成死亡。

韓料朝年缺120萬噸糧

韓國統一部長權寧世上周三（15日）在國會發言時表示，朝鮮雖然未至於重現1990年代的大饑荒，但局部地區持續有人餓死。

按韓方估算，朝鮮每年面臨120萬噸的糧食缺口；去年因夏季豪雨等氣候因素，糧產得451萬噸，僅及其2012年至2021年間平均的97%。

雖然似存糧食問題，朝鮮在封關三年間卻拒絕美韓等國際機構提供的絕大部分援助，反而矢志發展國防，頻射導彈。韓國國防研究院指出，朝鮮發射一枚洲際導彈所需達3000萬美元（2.34億港元），足以為朝鮮全國人民提供一周所需的7.5萬噸糧食。《韓國經濟新聞》評論說，朝鮮去年發射至少73枚導彈，估算約達5.6億美元（44億港元）；那足以紓解至少60%的糧食不足。

《勞動新聞》昨發文斥「帝國主義者」的援助，為意圖支配朝鮮、窒礙該國自力更生的「糖衣毒藥」。朝鮮政府強調維護自衛權，主張撤銷制裁，自主發展。

（綜合報道）