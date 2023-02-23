15國民調：俄軍侵烏或成「後西方」世界秩序之始

西方多視俄「敵手」 中印多視「伙伴」

歐洲外交關係協會（ECFR）去年12月至今年1月訪問了包括法國、德國等9個歐盟國家，以及中國、英國、美國、俄羅斯、印度及土耳其接近2萬名成年人。結果顯示，過去一年西方國家對俄羅斯看法轉趨強硬。英國（77%）、美國（71%）和歐盟9國（66%）大多數受訪者將俄羅斯視為「敵手」（adversary）或「對手」（rival）。認為烏克蘭應奪回所有領土、即使意味戰爭將拖長的歐美受訪者有34%至44%，比例較希望戰事盡快結束、即使烏克蘭要割地給俄羅斯的21%至30%為多。

非西方國民眾看法則截然不同。不足三成中國（20%）、印度（19%）和土耳其（26%）受訪者認為俄羅斯是「敵手」或「對手」，認為莫斯科是他們國家戰略盟友和必要伙伴者佔七至八成。3國中近半人認為就算要烏克蘭割地也希望戰爭盡快結束。

逾兩成中國人認為10年後中國獨大

對於未來10年全球格局預測，歐美最多民眾選擇「不知道/拒絕回應/其他」等，其次是預視一個由中美領導的新兩極世界。至於其餘4國，最多人選擇的是多極世界。值得留意的是，30%中國受訪者認為10年後會出現多極世界，但第二多（27%）選擇是中國獨大，認為會出現中美兩極的則第三多，有23%。中國受訪者中，有77%認為自己國家擁有「真正民主」，認為美國有的只有6%，認為英國有的更只有2%。

西方更團結 但對世界影響力減

ECFR主管、報告作者之一的倫納德（Mark Leonard）說：「烏克蘭戰爭矛盾之處在於西方比以前更團結，但在世界的影響力卻比以往小。」有份參與該調查的牛津大學歐洲研究教授阿什（Timothy Garton Ash）指出，調查顯示俄烏戰爭使跨大西洋的西方國家團結及有目標，但它們「完全未能說服其他大國如中、印和土耳其」。報告作者指出，西方許多人認為接下來的國際秩序將回歸到西方與東方、民主與專制主義的冷戰式兩極化，西方將必須與「中國和俄羅斯等敵對的獨裁政權」共存，準備好與它們合作建立一個新秩序。

（衛報/歐洲外交關係協會）