歐美擬加強制裁俄國 重點打擊助俄避制裁者

美擬制裁俄國200個人實體

報道引述知情者稱，美國財政部和國務院本周公布的新一輪制裁方案，包括制裁一些俄羅斯州長和政府官員家屬，並會針對國防和相關物料的目標、科技公司和涉規避制裁的網絡。美國副財長阿德耶莫（Wally Adeyemo）周二表示，俄羅斯正竭力規避西方制裁，美國、歐盟及七國集團（G7）準備利用制裁、出口管制及其他方法，給予跟俄做生意的公司一個「嚴酷」的選擇：與代表全球一半GDP的聯盟做生意，還是向俄提供物質支援。

另一邊廂，歐盟亦討論新制裁俄羅斯方案，包括禁止從俄進口價值超過110億美元（約858億港元）的商品，並向俄提供無人機的伊朗實體實施制裁。官員稱，新方案試圖針對俄軍或與俄軍有聯繫的公司只能從西方供應商購買的特定技術和零件。

將聯絡中國公司銀行 警告援俄將惹制裁

另外，《華爾街日報》引述外交官稱，西方現在的重點已經轉向堵塞制裁措施的漏洞，並加強打擊幫助俄羅斯逃避制裁的第三國個人和公司。阿德耶莫稱，美歐官員準備會見外國銀行及公司，警告他們若協助俄逃避制裁，將切斷他們的金融服務和市場聯繫。他又說，美國也會直接聯絡中國公司及銀行，表明若他們支援俄國，將面對制裁。

（華爾街日報）