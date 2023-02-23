俄內訌浮面 僱傭兵頭目轟軍方叛國

指刻意拒供補給 籲民眾向軍方施壓

根據上載到普里戈任（Yevgeny Prigozhin）Telegram頻道的語音信息，普里戈任怒斥有人「直接反對」裝備瓦格納戰士，「總參謀長和國防部長到處下令不要給瓦格納私人軍事公司彈藥，也不提供空運協助」。他又指有高官拒應瓦格納集團要求提供用來掘戰壕的鏟。普里戈任周一也發表類似信息，批評有官員出於與他的私人恩怨，拒向瓦格納集團提供補給。

綽號「普京大廚」的普里戈任，1990年代經營餐飲業致富，2014年成立瓦格納集團。該支僱傭兵是俄羅斯在烏東的作戰主力，在頓涅茨克州巴赫穆特（Bakhmut）戰役更擔當先鋒。這場戰役亦令瓦格納集團與俄軍的緊張關係浮面，普里戈任早前曾指國防部企圖搶去瓦格納集團在巴赫穆特的戰功。

不過，近期有迹象顯示克里姆林宮要限制普里戈任的影響力。普里戈任本月9日稱，集團已經停止招募囚犯。英方情報認為，終止該計劃的一個關鍵因素可能是俄國防部和瓦格納集團之間愈來愈直接的競爭。俄羅斯獨立傳媒Meduza軍事分析員庫兹涅茨（Dmitri Kuznets）認為，瓦格納在巴赫穆特戰役取得進展，可能招致俄軍將領妒忌。

普里戈任昨日在Telegram繼續發炮，說只要國民向軍方施壓提供彈藥給瓦格納的戰士，「那已經很重要」。

政治分析公司R.Politik創辦人斯塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）指出，普里戈任近日「發火」似乎是「破釜沉舟之舉」，目的是要向俄羅斯總統普京傳達信息。普京在周二發表的國情咨文中，就提到「有必要消除任何部門間的矛盾、繁文縟節、積怨、誤解及其他廢話」。

（路透社/法新社/紐約時報）