白俄組志願軍「應對侵略」 斥烏軍邊境集結

盧卡申科在白俄安全會議開會表示目前環境並不輕鬆，又指自己多次提及國內男性應最少懂得使用武器，面對入侵行動時能更快、嚴厲、適當地回應。對於盧卡申科要求成立新的領土防衛志願軍，防長赫列寧（Viktor Khrenin）稱將有10萬至15萬人，有需要時會增加，最理想情况是每個村莊及城鎮都會有這種民兵組織。

白俄去年同意讓俄軍以該國作跳板進入烏克蘭，盧卡申科上周又稱準備好再讓俄軍取道白俄；就在烏克蘭憂慮白俄會加入侵烏之際，白俄國防部周二在Telegram指有大批烏軍集結在白俄與烏國邊境附近，而武裝挑釁升級為邊境事件的可能性一直很高。

烏：切爾諾貝爾附近軍演

烏克蘭軍隊聯合部隊司令部周二在Facebook表示，烏軍正在距白俄邊境僅15公里的切爾諾貝爾核電站隔離區進行軍事演習。聯合部隊司令納伊夫（Serhiy Nayev）稱演習目標是加強軍隊應對能力，而他同時指目前來自北方的威脅極小。

（路透社/中央社/法新社/新華社）