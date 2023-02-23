外媒：普京謀最遲2030年吞併白俄 「俄白聯盟國」方案更新版 更強調「俄化」元素

17頁文件 列滲透白俄短中長期目標

美國雅虎新聞、瑞典《快報》、德國《南德意志報》和烏克蘭《基輔獨立報》等傳媒取得名為「俄羅斯聯邦在白俄羅斯的戰略目標」的17頁文件。這份2021年發表的文件訂出俄國從政治、經濟及軍事上滲透白俄的計劃，前半部分列出短期（2022年）、中期（2025年）、長期（2030年）目標；後半部分則說明計劃相關風險。

按文件俄方目標可分為政治軍事整合、貿易與經濟、人道主義三大領域。在政軍範疇，俄國希望在2022年或之前培養包括軍政精英在內的白俄人之親俄情操，到2030年希望能控制白俄外交、國防政策、白俄邊界等。經濟上，俄方目標是吞併白俄市場，目標包括在2022年或之前給予俄國企業在白俄無限制貿易機會、讓白俄經俄羅斯而非波蘭和波羅的海國家港口運輸貨物、2030年或之前實行單一稅制以及統一的出口管制程序。

親俄者接手白俄官媒 控制傳媒「進度超前」

在「人道主義」部分，文件提出將白俄公民社會、教育、科學及文化「俄化」並加以控制。根據文件，俄羅斯須在2030年或之前確保「控制白俄的資訊空間」，建立「單一文化空間」及「一致的詮釋歷史方法」。《基輔獨立報》指，白俄在2020年反政府示威期間有大批國營電視台傳媒人離職，讓宣傳俄羅斯的人接手，此後白俄宣傳都符合俄國論述，故在控制傳媒方面堪稱「進度超前」。

俄國與白俄在1999年已簽署建立「聯盟國」條約，為兩國一體化奠定法律基礎，但整合過程一度擱置，到2018年再提新計劃，但政治整合部分惹白俄民眾反對，最終白俄政府前年11月簽訂的28個項目並不包括政治範疇。新文件續以「聯盟國」為名，但德國之聲形容更迹近吞併。

西方官員指外泄文件由2018年10月成立、俄羅斯總統行政辦公室轄下的「跨國合作局」撰寫；此部門負責提出新戰略以實現俄國對波羅的海3國、白俄、烏克蘭和摩爾多瓦的戰略目標。西方情報官員稱，俄國情報機構及軍方亦有就計劃提出建議。

流亡白俄反對派領袖：威脅人民國家地位

斯德哥爾摩東歐研究中心副主任克拉格稱，文件內容跟他們所知俄國自1990年代起對白俄的政治目標大致脗合，表示俄方接管白俄從不需要動武。曾參選2020年白俄總統選舉、現流亡立陶宛的白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭向雅虎新聞表示，「聯盟國」對白俄人民及白俄國家地位是個威脅，「這不是一個平等的聯盟。這是俄羅斯兼併白俄的路線圖」。

摩爾多瓦近期擔心成為俄羅斯下一個控制目標，普京周二推翻2012年一項旨在支持摩爾多瓦解決境內親俄分離主義地區「德涅斯特河沿岸」主權爭議的法令。克宮宣稱旨在保障俄國利益。美國總統拜登周二會見摩爾多瓦總統時，重申對該國主權及領土完整的支持。

（德國之聲/商業內幕/雅虎新聞/基輔獨立報）