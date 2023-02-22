土再強震 災民二度創傷：以為地要崩裂

最少6死 埃及感震動

土耳其災害與應急管理署表示，周一晚兩次地震分別發生於8時4分及8時7分，震央位於哈塔伊省德芙內（Defne）地區及薩曼達區（Samandag）；此後當地又發生90次餘震。歐洲地中海地震中心（EMSC）指地震深度為10公里，屬淺層地震。當局周二公布，新一輪地震在土耳其造成6死294傷，當中18人重傷。

哈塔伊省是2月6日地震重災區，當地城市安塔基亞（Antakya）本已滿目瘡痍，在周一再受摧殘後城市揚起漫天塵土，瀰漫恐慌。災民奧馬爾（Muna Al Omar）於地震再度來襲時正身處市中心一座公園的臨時帳棚，她懷抱7歲兒子哭說：「我以為地面要從我的腳下裂開了。」

與土耳其接壤的敘利亞及鄰近的埃及、黎巴嫩都感受到震動，敘國多個省份震感強烈，部分地區手機信號一度中斷，大量受損建築有再倒塌風險。

擬下月起重建11市20萬屋

另外，土耳其總統埃爾多安周一表示，土耳其計劃從3月開始全面重建11個受地震影響嚴重的城市，包括重建20萬間房屋和大量相關配套設施。

（綜合報道）