質疑俄羅斯及白俄羅斯選手參賽權 35國促國際奧委澄清「中立」

由35國聯署（澳洲昨加入）的信函指出，俄白兩國運動員直接獲其國家支持和提供資源，質疑國際奧委會讓兩國運動員以中立身分參賽的可行性有多大，在國際奧委會未澄清下，不同意兩國運動員參賽。國際奧委會早前表示，他們正嘗試尋找一條「途徑」讓俄白運動員以中立身分重返賽場。會方指出，讓俄白代表參賽是基於聯合國反對奧運活動出現區別對待的決議案。

澳洲「行政出錯」 遲一日聯署

巴黎奧組委月初表示，他們將遵守國際奧委會對俄白運動員能否參賽的決定，但巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）已表明，只要俄羅斯仍繼續入侵烏克蘭，就不該有俄羅斯代表團參加巴黎奧運。烏克蘭亦稱，若俄白選手參賽，他們就會杯葛奧運。

路透社報道，國際奧委會正迫切希望2024年巴黎奧運不會因為俄軍侵烏而變得支離破碎，今次多國發出聯署信，勢增國際奧委會的壓力。

英國政府周一表示，只要俄羅斯停止他們所展開的戰爭，俄白兩國就可以為其運動員全面恢復參與國際運動項目鋪路。澳洲周二表示，該國此前只是因為「行政出錯」沒有聯署，該國與34國採同一立場，已加入聯署。

（路透社/法新社/中央社）

（俄軍侵烏）