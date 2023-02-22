質疑俄羅斯及白俄羅斯選手參賽權 35國促國際奧委澄清「中立」

【明報專訊】包括美國、英國和法國在內的超過30個國家，周一（20日）發表聯署信，要求國際奧委會就容許俄羅斯和其盟國白俄羅斯的運動員以中立身分參與國際賽事，包括明年的巴黎奧運，澄清「中立」定義，並表示在此之前不同意兩國運動員重新參賽。
由35國聯署（澳洲昨加入）的信函指出，俄白兩國運動員直接獲其國家支持和提供資源，質疑國際奧委會讓兩國運動員以中立身分參賽的可行性有多大，在國際奧委會未澄清下，不同意兩國運動員參賽。國際奧委會早前表示，他們正嘗試尋找一條「途徑」讓俄白運動員以中立身分重返賽場。會方指出，讓俄白代表參賽是基於聯合國反對奧運活動出現區別對待的決議案。
澳洲「行政出錯」 遲一日聯署
巴黎奧組委月初表示，他們將遵守國際奧委會對俄白運動員能否參賽的決定，但巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）已表明，只要俄羅斯仍繼續入侵烏克蘭，就不該有俄羅斯代表團參加巴黎奧運。烏克蘭亦稱，若俄白選手參賽，他們就會杯葛奧運。
路透社報道，國際奧委會正迫切希望2024年巴黎奧運不會因為俄軍侵烏而變得支離破碎，今次多國發出聯署信，勢增國際奧委會的壓力。
英國政府周一表示，只要俄羅斯停止他們所展開的戰爭，俄白兩國就可以為其運動員全面恢復參與國際運動項目鋪路。澳洲周二表示，該國此前只是因為「行政出錯」沒有聯署，該國與34國採同一立場，已加入聯署。
（路透社/法新社/中央社）
（俄軍侵烏）
相關字詞﹕俄軍侵烏