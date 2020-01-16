俄GDP跌2%小於預期 西方制裁下出口收入反升

俄去年4月預測跌12%

俄羅斯聯邦統計局周一（20日）公布的初步統計數據顯示，2022年俄羅斯國內生產總值（GDP）下降2.1%。俄羅斯經濟發展部去年4月曾預測，2022年俄國經濟將萎縮12%以上。數據亦顯示，去年俄羅斯批發和零售貿易、製造業、交通運輸業等行業的營業額大幅下滑，礦業、農業、建築業等則有增長。

俄經濟發展部預測，今年經濟將萎縮0.8%。不過，國際貨幣基金組織（IMF）預測，今年俄羅斯經濟將有0.3%增長，預期俄原油出口量在當前歐盟實施的價格上限下仍將繼續保持強勁，俄羅斯貿易將繼續轉向未實施制裁的國家。

雖然俄政府數據被質疑是否可靠，但經濟學家大致上同意去年俄國經濟表現比預期好。研究機構Capital Economics經濟學家皮奇（Liam Peach）表示，俄去年GDP萎縮小於預期，顯示「俄國經濟歷經第二季制裁初步打擊後趨於穩定」。

俄軍去年2月24日侵烏後，西方對俄實施多輪制裁，切斷俄與西方大部分經貿聯繫，限制對俄出口關鍵技術，又對俄實施石油產品禁運和價格上限，以打擊俄能源收入。不過，在原油、天然氣、油產品、糧食、肥料的價格上升情况下，俄去年出口收入不跌反升。同時俄羅斯開始將更多原油轉到中國、印度等其他市場銷售，令西方制裁效果成疑。

專家：高科技制裁長遠見影響

不過，專家也指出，西方制裁長遠而言仍會影響俄羅斯，俄難獲取高科技產品，將影響製造業。專家亦預期，在缺乏西方投資、技術和設備下，俄石油和天然氣田產量長遠會下跌。

（華爾街日報/BBC/法新社/路透社）

（俄軍侵烏）