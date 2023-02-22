普京：西方挑衝突 拜登：俄永難勝利 烏戰周年來臨前各自表述 俄暫停限核條約威脅核試

拜登：捍衛主權 捍衛民主

普京昨在長約兩個小時的國情咨文中道：「我今天被迫宣布，俄羅斯暫停參與《新削減戰略武器條約》。這不是要退出條約，而是暫停參與。任何人都不應存有全球戰略均勢可被破壞的危險幻想。」

《新削減戰略武器條約》（簡稱「New START」）2011年生效，2021年續約5年，原定2026年屆滿。它是美俄間唯一尚存的軍控條約，雙方承諾將核彈頭限制於1550枚之內。兩國自2020年暫停了互相實地稽查，俄羅斯去年8月表示要暫停合作。

俄國情咨文 稱情報顯示美研新核武

普京昨表示獲得美國開發新核武的情報，為此俄國國防部及國家原子能公司Rosatom須準備核武測試。他說：「我們不會首先這樣做。但如果美國核試，那麼我們也會核試。」他又表示，一周前簽署法令，把新的「陸基戰略系統」投入戰鬥執勤狀態。

美國國務卿布林肯昨指俄決定暫停參與New START「非常不幸且不負責任」，強調美國仍然願意就此議題協商。

普京：烏去年原擬攻頓巴斯 俄動武制止

普京上次發表國情咨文是在2021年4月，去年以事情尚在發展為由擱置。昨天他在莫斯科Gostiny Dvor展覽中心發表國情咨文，表示當下是塑造俄國及其人民的艱難分水嶺，也是對世界造成不可逆轉巨變的時候。他堅稱對烏克蘭的戰爭是「解放」在烏克蘭「等待拯救」人士的「特別軍事行動」，乃因北約擴張、新歐洲反導彈防禦系統，烏克蘭準備於去年2月底對東部頓巴斯地區（Donbass）發動大規模攻擊所致。他說：「我要重申，是他們開戰，我們動武制止。」

他宣稱俄方曾有耐性地設法通過和平手段解決烏克蘭問題，歸咎美國為首的西方國家謀求世界事務的「無限權力」而挑起烏克蘭衝突；基輔政府為西方強權利益服務，脅持烏克蘭人民做人質。

普京淡化西方經濟制裁對俄羅斯的衝擊，稱俄國企業已重建對應制裁的供應鏈，並以新結算系統與其他國家合作，經濟比西方想像的強勁；西方反因而自討苦吃，面對能源危機、物價飛漲等。

對於普京指控西方和基輔挑起戰事，白宮國家安全顧問蘇利文批評說：「無人攻擊俄羅斯。認為俄羅斯受到來自烏克蘭或任何人的某種形式軍事威脅的想法，有點荒謬。」烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）批評普京脫離現實。

一些評論家指普京講話是戰時宣傳，混淆視聽，以讓俄羅斯人把西方視為對其國家的戰略、道德和文化威脅。

到訪波蘭的美國總統拜登周二與波蘭總統杜達會談後，於當地時間傍晚發表講話。他周一突訪基輔會晤烏克蘭總統澤連斯基，重申美國堅決維護烏克蘭的民主、主權和領土完整。

聯國報告：烏8000平民被殺

去年2月24日起俄軍侵犯烏克蘭，聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）周二發表報告，指戰事近一年來造成烏克蘭至少8006名平民被殺、13,287人受傷，1400萬人無家可歸，近1800萬人需要人道援助。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）