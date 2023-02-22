普京：西方挑衝突 拜登：俄永難勝利 烏戰周年來臨前各自表述 俄暫停限核條約威脅核試

【明報專訊】俄軍侵烏將於周五（24日）滿一周年，美俄領袖昨（21日）均發表相關談話。俄羅斯總統普京在其近兩年來首份國情咨文之中把開戰責任歸咎於西方謀求「無限權力」，迫使俄國對烏克蘭發動軍事行動，並將一場地區衝突擴大為世界事件。他還宣布暫停參與美俄僅餘的核武控制條約《新削減戰略武器條約》，威脅若然美國核試，俄國亦然。普京發表國情咨文後幾小時，拜登在波蘭華沙皇家城堡外發表演說，說基輔在俄軍侵烏一年後依然頑強、獨立和自由，指普京低估了烏克蘭，說俄羅斯永遠不會在烏克蘭取得勝利。拜登說：「我們會捍衛主權……我們會捍衛民主。」他說西方對烏克蘭的支持不會動搖。
拜登：捍衛主權 捍衛民主
普京昨在長約兩個小時的國情咨文中道：「我今天被迫宣布，俄羅斯暫停參與《新削減戰略武器條約》。這不是要退出條約，而是暫停參與。任何人都不應存有全球戰略均勢可被破壞的危險幻想。」
《新削減戰略武器條約》（簡稱「New START」）2011年生效，2021年續約5年，原定2026年屆滿。它是美俄間唯一尚存的軍控條約，雙方承諾將核彈頭限制於1550枚之內。兩國自2020年暫停了互相實地稽查，俄羅斯去年8月表示要暫停合作。
俄國情咨文 稱情報顯示美研新核武
普京昨表示獲得美國開發新核武的情報，為此俄國國防部及國家原子能公司Rosatom須準備核武測試。他說：「我們不會首先這樣做。但如果美國核試，那麼我們也會核試。」他又表示，一周前簽署法令，把新的「陸基戰略系統」投入戰鬥執勤狀態。
美國國務卿布林肯昨指俄決定暫停參與New START「非常不幸且不負責任」，強調美國仍然願意就此議題協商。
普京：烏去年原擬攻頓巴斯 俄動武制止
普京上次發表國情咨文是在2021年4月，去年以事情尚在發展為由擱置。昨天他在莫斯科Gostiny Dvor展覽中心發表國情咨文，表示當下是塑造俄國及其人民的艱難分水嶺，也是對世界造成不可逆轉巨變的時候。他堅稱對烏克蘭的戰爭是「解放」在烏克蘭「等待拯救」人士的「特別軍事行動」，乃因北約擴張、新歐洲反導彈防禦系統，烏克蘭準備於去年2月底對東部頓巴斯地區（Donbass）發動大規模攻擊所致。他說：「我要重申，是他們開戰，我們動武制止。」
他宣稱俄方曾有耐性地設法通過和平手段解決烏克蘭問題，歸咎美國為首的西方國家謀求世界事務的「無限權力」而挑起烏克蘭衝突；基輔政府為西方強權利益服務，脅持烏克蘭人民做人質。
普京淡化西方經濟制裁對俄羅斯的衝擊，稱俄國企業已重建對應制裁的供應鏈，並以新結算系統與其他國家合作，經濟比西方想像的強勁；西方反因而自討苦吃，面對能源危機、物價飛漲等。
對於普京指控西方和基輔挑起戰事，白宮國家安全顧問蘇利文批評說：「無人攻擊俄羅斯。認為俄羅斯受到來自烏克蘭或任何人的某種形式軍事威脅的想法，有點荒謬。」烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）批評普京脫離現實。
一些評論家指普京講話是戰時宣傳，混淆視聽，以讓俄羅斯人把西方視為對其國家的戰略、道德和文化威脅。
到訪波蘭的美國總統拜登周二與波蘭總統杜達會談後，於當地時間傍晚發表講話。他周一突訪基輔會晤烏克蘭總統澤連斯基，重申美國堅決維護烏克蘭的民主、主權和領土完整。
聯國報告：烏8000平民被殺
去年2月24日起俄軍侵犯烏克蘭，聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）周二發表報告，指戰事近一年來造成烏克蘭至少8006名平民被殺、13,287人受傷，1400萬人無家可歸，近1800萬人需要人道援助。
（綜合報道）
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