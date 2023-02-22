倫敦公小校餐全免費抗通脹 新學年27萬童受惠 每人省4170元

目前只有稅後年收入低於7400鎊（約7萬港元）家庭的學童，才可享用免費校餐，倫敦市長辦公室表示，由於規定限制嚴格，令數以十萬計生活困苦的學童沒資格享用。簡世德宣布的這項免費校餐計劃耗資1.3億鎊（約12.3億港元），資金來自高於預期的政府商業稅收。

簡世德稱助減貧童羞恥感

簡世德周一到訪其位於倫敦南部的小學母校Fircroft時表示，生活成本高漲意味全市的家庭和兒童迫切需要額外支援，「我曾多次敦促政府提供免費校餐，幫助捉襟見肘的家庭，但他們始終沒有採取行動」。他透露，自己童年時也曾受惠免費校餐，知道這是一條「救命索」，當年他的父母因而才能在財政上有一點額外的喘息空間。

簡世德稱，免費校餐將確保家長不用擔心如何餵飽子女，令孩子們毋須在學校捱餓，可以更好地專注學習，也有助減少「只有低收入家庭學童才能享用」所帶來的羞恥感。

慈善組織和工會均歡迎計劃，但認為中央政府應提供更廣泛支援。兒童食品運動組織協調員克勞瑟（Barbara Crowther）說：「我們讚賞市長宣布下一學年為倫敦每個小學生，提供這一重要的營養安全網，但為所有人提供健康的學校食物絕不能只是一項緊急措施，它應是一個包含在教育系統內的長期核心部分。」

英國著名連鎖餐廳Leon創辦人之一丁布爾比（Henry Dimbleby）稱，類似的免費校餐計劃早於2013年在紐漢（Newham）和達勒姆（Durham）試行，「證據顯示它不僅大大改善那些以前沒有免費校餐學童的學習成績，甚至那些已吃免費校餐的孩子也如此，因為它改變了學校的文化」。

（BBC/衛報/CNN）