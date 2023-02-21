童書名作遭刪改冒犯字眼 文學界轟荒謬

《朱古力獎門人》原著刪「肥胖」「醜陋」

出版商早前聯同持有達爾作品版權的達爾故事公司，以及兒童文學包容、多元、平等倡議組織Inclusive Minds合作，修改一系列達爾作品內容，聘人修訂作品用詞，例如在有關外表的用語，新版會刪去「肥胖」（fat）和「醜陋」（ugly）字眼，其餘涉及體重、心理健康、性別和種族的內容同樣會被修改。

在1964年面世的Charlie and the Chocolate Factory（改編電影名為《朱古力獎門人》），書中角色胖男孩格盧普（Augustus Gloop）在再版不再是「極肥胖」（enormously fat），只被稱為體型「龐大」（enormous）。在The Witches（2020年改編電影名為《怪誕黑巫后》）解釋女巫的假髮下是禿頭的段落，把原文指不可隨便扯下女性假髮的一句改頭換面，變成「女性戴假髮或有很多原因，這絕對沒問題」。

《衛報》上周六報道，出版商在新版書的版權頁下方指，達爾作品是多年前創作，故會定期檢視用字，確保可一直讓所有人欣賞。達爾故事公司發言人回應稱，檢視用字的工作2020年開始，又表示翻印多年前出版的作品時，審查用語及更新細節情况並非少見，而由始至終是保持原著的故事情節、人物和作品精神，任何改動都是細微且經仔細考慮。

今次作品修訂引起文學界非議。美國筆會對達爾作品被修訂的報道感震驚。《撒旦詩篇》作者拉什迪則批評這是荒謬審查，兩間公司應感到羞恥。《泰晤士報》文學副主編哈克特批評道：「Puffin編輯應為他們對英國一些最優秀兒童文學所作的拙劣手術感羞恥。」

（衛報/SBS/華盛頓郵報）