摩爾多瓦親俄派大示威 西方憂燃新火頭

摩爾多瓦位於接壤烏克蘭的戰略位置上，境內有親俄分離主義地區「德涅斯特河沿岸（Transnistria）」，該國一直依賴俄羅斯天然氣，但俄軍侵烏後，莫斯科去年削減一半供氣施壓，觸發去秋起連串示威，摩爾多瓦當局承認能源開支如今佔家庭收入七成以上，面對國內經濟危機，總理加夫里利察本月率內閣總辭。

「入歐派」總統指奪權 莫斯科斥虛構

親西方「入歐派」總統桑杜（Maia Sandu）上周一指控俄方計劃利用受過軍事訓練的外國「陰謀破壞者」偽裝平民，以「反對派示威」名義暴力奪權。烏克蘭官員此前也警告俄方欲以「暴徒」奪摩，總統澤連斯基在昨天發表的德媒專訪表示，烏方隨時準備好協助摩爾多瓦。

摩爾多瓦和羅馬尼亞上周偵察到上空出現疑似氣球物體後，前者一度關閉領空，英國情報機構周日引述分析指或是從烏飄來的俄方氣球。美國國務卿布林肯上周五在慕尼黑安全會議期間會見桑杜，其後稱華府對「來自俄方試圖破壞（摩爾多瓦）政府穩定的一些陰謀」感震驚。

縱使莫斯科上周六否認策劃政變，斥是「虛構」，但摩方在周日示威前數天，禁止近60名與俄友好國家的公民入境，包括一支來自黑山的拳擊隊及4名持假證件的烏茲別克人。警方亦拘留親俄政黨紹爾（Sor）黨多名成員並搜查其寓所，調查該黨涉非法資助示威。桑杜稱，俄方陰謀將依賴紹爾黨等「內部勢力」，呼籲國會通過更嚴厲安全法。

周日首都示威由紹爾黨發起，約5000人出席集會，許多人是由紹爾黨代付巴士費坐車前來。有示威者要求桑杜下台，其一受訪者指育養4、5個孩子的家庭沒飯吃，一半退休金被政府吞掉，更直言盼俄介入，「讓他們來吧，我希望他們來這裏，我們想成為俄國一部分」。有紹爾黨成員表示，俄方只要想，半日就能奪下摩爾多瓦，「在我看來，有了俄羅斯，我們的情况會比現在好很多」。

克宮發言人昨表示，俄、摩關係已非常緊張，批評摩方正歇斯底里地反俄，警告勿進一步激化局勢。

（金融時報/BBC/天空新聞）

（俄軍侵烏）