拜登突訪基輔 39億新軍援助抗俄 首美總統訪美軍未控制戰時國家首都 稱「民主挺住了」

拜登此行亦適逢戰爭關鍵時刻，因外界預期俄羅斯春季將展開新一輪侵烏行動。拜登與澤連斯基昨聯合發表講話時宣布額外提供5億美元援助，當中包括更多軍備如火炮彈藥、飛彈和榴彈炮。拜登提到烏軍過去展現的抵抗韌力，他宣稱：「一年過去，基輔挺住了，烏克蘭挺住了，民主挺住了。」

拜登又說：「普京近一年前發動侵略，以為烏克蘭弱勢，西方國家分裂。他以為可以比我們堅持得更久，但他大錯特錯。」他又指美國國會在一些議題有分歧，但在支持烏克蘭上達成重要共識。他表示這不僅關乎烏克蘭的自由，亦關乎整個民主的自由。至於澤連斯基就拜登到訪及承諾軍援表示：「這是個明確信號，表示俄羅斯尋求取勝無望。」

5小時行程 返波蘭今發表講話

澤連斯基及拜登在會談後前往位於市中心的聖彌哈伊爾金頂修道院，兩人離開教堂建築物後不久防空警報就響起，他們跟隨兩名手持花圈的士兵到附近的紀念牆，悼念俄軍侵烏期間犧牲的烏國保衛者。拜登短暫訪問基輔5小時後，已回程往波蘭，預計今天再就俄軍侵烏發表講話。

拜登基輔之行基於安全考慮並沒事先公布。白宮只公布拜登原定周一至三（20至22日）前往波蘭。CNN報道，總統專機空軍一號在美東周日凌晨4時15分從安德魯斯空軍基地出發，隨行記者被禁止攜帶採訪器材。《紐約時報》引述美國官員報道，拜登先搭專機飛抵波蘭，然後乘搭10小時列車穿過邊境於昨天前往基輔，同日離開基輔亦是乘列車到波蘭首都華沙。

蘇利文證美知會俄 減衝突風險

美國國安顧問蘇利文昨證實，為降低衝突，美方在拜登出發前數小時知會俄國，但他拒透露俄方回應。

政治顧問公司R.Politik昨分析，對於克宮而言，拜登此時到訪基輔將被解讀為「美國最終押注俄羅斯在戰爭中戰略失利」的進一步證明，如今這場戰爭已不可逆轉地變成「俄羅斯與西方戰爭」。

王毅訪莫斯科 不排除見普京

另外，德國《世界報》周一刊登烏總統澤連斯基訪問，他警告中國勿支持俄羅斯對烏克蘭開戰，稱這會引發世界大戰。中國中共政治局委員、中央外辦主任王毅周一將到訪莫斯科，克宮發言人佩斯科夫確認有關行程，又表示王毅不排除會跟普京會面，「有很多說話要談」。

（CNN/路透社/金融時報）

（俄軍侵烏）