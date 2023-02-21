AI應用廣市場大 高質數據成發展瓶頸

訓練修正數據成本巨大

曾於Google AI任產品經理的數據專家查特吉（Vikram Chatterji）於《財富雜誌》撰文稱，AI於2018年起飛躍發展，至今AI已展示出足以顛覆各行各業面貌的巨大潛力，但即使部分AI擁有高達90%準繩度，一旦在醫療、罪案偵測等容錯率低的應用範疇上有所失誤，將會後果嚴重，AI如何取得及運用高質數據，以提升準繩度至堪用水平勢成開發瓶頸。查特吉強調，訓練及修正AI的數據處理程序往往需大量人力及時間成本，但有意推動AI發展者必須更重視數據，才可克服發展障礙。

專家料ChatGPT冒起加速規管

另外，AI此前常被質疑輸入數據存偏見，質素欠佳，恐助長不實資訊傳播，加劇歧視，助長仇恨，或是成為詐騙工具，惟各國未有完善法規監管，成AI未來發展隱憂。雖然業界擔心政府出手監管或窒礙AI發展，但要求規管的呼聲日增。中國已推出法規，要求科企公開向用戶推薦內容及蒐集數據時採用的演算法，以保障用戶私隱，歐盟亦正研擬訂立《AI法案》，規管風險。美國國家國家標準及技術研究所（NIST）近月公布AI風險管理框架等。雲端科技巨企Workday副總裁莫爾斯（Chandler Morse）認為ChatGPT冒起可加速對AI規管的討論。

（財富雜誌/Axios）

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