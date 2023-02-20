人權組織函歐足協 促阻卡塔爾財團購曼聯

卡塔爾伊斯蘭銀行（QIB）主席、卡塔爾前首相哈馬德之子賈西姆（Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani）透過旗下「92基金會」上周五入標競購曼聯，表示希望幫曼聯重拾昔日輝煌。

不過，去年11至12月主辦世界盃的卡塔爾，在人權、外勞待遇、性小眾權益等方面都受廣泛抨擊，如今與曼聯扯上關係，國際特赦組織曼徹斯特支部表示，有多名曼聯迷已向他們表示，對卡塔爾財團競購曼聯表示十分擔心。

國際特赦組織曼徹斯特支部成員弗萊徹（Kathryn Fletcher）說：「大部分曼聯迷可能開心。足球對他們來說是樂事，遙遠的他國的人權問題並非他們最關心的事，但我們準備為球會成功付出多少代價？我們不是叫人不去支持曼聯，只想他們想想與一個人權紀錄惡劣的國家扯上關係後果如何。」

性小眾球迷：卡國相關紀錄可怕

曼聯性小眾球迷會Rainbow Devils的海德（Cass Hyde）表示，無論曼聯班主是誰，都希望與對方維持關係，但也指出卡塔爾在維護性小眾權益的紀錄「的確可怕」且極之令人擔憂。該會表示計劃向會員做民意調查，不排除舉行示威或其他行動，「不管誰是新班主，必須致力令足球成為全民體育，包括性小眾球迷、球員和球會職員」。

人權組織FairSquare去信歐洲足協，促對方出手阻止卡塔爾財團的收購行動，指出「不可能保證買家不受國家影響」。FairSquare成員林奇（James Lynch）表示，入主曼聯會令卡塔爾獲取「足球賦予的所有品牌力量」以及「忠誠的球迷」，指「這不是商業投資，是一個國家形象工程一部分，一定程度上開通追求政治目的之途徑」。

（觀察家報）