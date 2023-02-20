卡特棄治療居家寧養 98歲美國前總統 曾患癌近年屢入院

卡特（Jimmy Carter）名下非牟利組織「卡特中心」（Carter Center）前天在社交平台Twitter等發聲明：「在（近期）一系列短期住院留醫後，卡特今天決定在餘下時間與家人留在家中，接受寧養照顧（hospice care）代替醫學干預。他獲得家人和醫療團隊的全面支持。」聲明又表示卡特家族要求目前保留私人空間，並對眾多卡特支持者的關心表示感激。

卡特孫兒、美國喬治亞州前州務卿賈森（Jason Carter）前天亦在Twitter發文，指之前一天見過祖父母，他們狀態安詳。

美國歷來最長壽總統

聲明未有交代卡特選擇接受寧養服務的原因。卡特2015年公開患上黑色素瘤，癌細胞其後擴散至其腦部和肝臟。其後卡特接受手術切除肝臟的癌組織後宣稱康復。他2019年曾三度跌倒，其中一次傷及額頭，眉毛需縫14針，其後接受降腦壓手術處理跌倒後遺症。2021年他缺席民主黨友拜登的總統就職典禮，改以錄音聲明支持對方。

卡特是目前美國史上最長壽的總統。 他1924年10月1日出生於美國喬治亞州小鎮普萊恩斯（Plains）一個浸信會家庭，年輕時為美國海軍潛艇項目的尉官，其後以種植花生打出名堂，1962年獲選為喬治亞州州參議員，並於1970年獲選為該州州長。

促成以埃協議 營救伊朗人質失敗

1976年，卡特代表民主黨在總統大選擊敗福特，於翌年就任第39任美國總統。得益於前總統尼克遜任內與華溝通鋪路，卡特任期內美國與中國在1979年正式建立外交關係。卡特被指最成功在於1978年斡旋以色列與埃及達成《大衛營協議》。

1979年伊朗伊斯蘭革命推翻君主制後，德黑蘭美國大使館被佔領，數十名美國外交官及平民被挾持，卡特於1980年派遣特種部隊營救人質但失敗，他宣布這次行動是「一個不完全的成功」（an incomplete success），令人留下深刻印象。卡特任內其他大事包括第二次石油危機、蘇聯入侵阿富汗等。

卡特形象親民，惟他推行的社會、行政、經濟改革方案，未能得到兩黨廣泛支持，以致阻力重重。1980年，他於大選敗予共和黨對手列根，無法連任。

曾獲和平獎 反對小布殊攻伊拉克

卡特卸任後積極投身國際和平與保育事業，曾反對小布殊政府2003年攻打伊拉克。他於2002年獲頒諾貝爾和平獎，以讚揚他「數十年來為國際衝突尋找和平解決方法、推進民主和人權，以及促進經濟和社會發展的不懈努力」。當時一名諾貝爾委員會成員介紹形容卡特「未必是美國史上最有為的總統，但他必定是該國前所未有最佳的前總統」。

隔62年兩度來港

卡特曾兩度來港，首次是1949年執行美軍潛艇任務，他其後憶述香港市貌令他留下深刻印象。第二次是2011年12月為卡特中心項目發展的訪華行程包括香港，其間卡特到訪香港浸會大學，與前特首董建華等本港各界人士聚餐。

（紐約時報/Politico/路透社/BBC）