「假資訊傭兵」植入新聞 法資深記者「中招」

法國公益組織Forbidden Stories與報章《世界報》等多國組織近日的偵查報道揭示，化名「喬治」的以色列前特種部隊成員哈南（Tal Hanan）聲稱，其公司在BFM成功植入了一篇關於「對俄羅斯制裁措施對摩納哥遊艇業影響」的報道。該則報道在姆巴爾基主持的晚間節目中播出，稱摩納哥遊艇業指控對俄制裁影響其一萬名從業員生計，並要求摩納哥親王阿爾伯特二世干預，但內容被指沒有根據。

姆巴爾基稱沒有收取酬勞報道相關新聞，但承認消息播放前未經BFM編輯審核。BFM確認至少兩則深夜播出的報道未經審核。

以色列公司干預多國選舉

國際傳媒調查隊又引述哈南稱，喬治小隊在希臘和阿聯酋都有團隊，透過為客戶提供包括被稱為「先進影響媒體方案」（AIMS）的平台，自動生成數以萬計facebook等社交平台假帳戶，成功干預多國至少27場選舉。

哈南否認做錯事。調查報告總結同類假新聞行動可能由國家政府資助，但大多源自私人利益訴求。《衛報》指相關國際市場已經形成，並為全球民主拉響警鐘。

（BBC/德國之聲/衛報）