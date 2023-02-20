涉重用死者醫療植入物 羅馬尼亞5醫生被查

手術多非必要 病人有死亡之虞

檢察官發聲明指出，被拘留的醫生在東部城市雅西（Iași）一間醫院工作，涉嫌濫用職權和受賄候查。在該名醫生管理的網絡下，另外4名醫生在未取得病人及其家屬同意下，在病人離世後取走其心臟植入醫療儀器，交給被拘留的醫生。該醫生被指2017年起處理238宗手術，其間非法將取自離世病人遺體或來歷不明的醫療植入物植入其他病人體內，令那些病人面對出現嚴重併發症甚至死亡的風險。聲明指出，該醫生建議的植入手術大部分不必要，而且只是根據虛假診斷或此前處方藥物引起的特定症狀而作出建議。

羅馬尼亞的醫療系統長年受貪污、低效及政治化管理問題困擾，是歐盟內最不發達的醫療保健系統之一。2020年《衛報》報道，羅國前衛生部長沃伊庫列斯庫指，國家過去30年僅興建了一座醫院。此外，該國有數以萬計醫生及護士移民外地。

路透社指羅馬尼亞的醫療保健資源投放在歐盟成員國之中屬最低。美國國際貿易局（ITA）數據顯示，羅馬尼亞2021年醫療保健支出167億美元（約1303億港元，佔GDP的5.9%），即人均872.3美元（約6804港元），是歐盟人均最低國家之一。ITA指羅馬尼亞曾嘗試促進基層醫療服務，但投放於基層和門診的醫療支出在歐盟中排名倒數第二。

（路透社/衛報/WION）