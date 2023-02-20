賀錦麗斥侵烏「反人類罪」 俄批妖魔化

賀錦麗在會議上表示美國正式定性俄羅斯犯下反人類罪，她說：「他們的行為是對我們共同的價值觀和人性的攻擊。俄軍對平民展開廣泛而有系統的攻擊。」她列舉針對俄軍的指控，包括殘殺、酷刑、強姦和流放、處決式殺害、毆打和電刑，並指所有犯下相關罪行的人及他們的上級共謀者都會被追究責任。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）歡迎美方言論，稱俄羅斯展開一場「種族滅絕戰爭」。路透社引述美國政府資料報道，美國國際開發署（USAID）支援的組織自俄軍侵烏以來，記錄了逾3萬宗戰爭罪行。聯合國支持的烏克蘭問題調查委員會亦表示發現有戰爭罪行，但尚未斷定是否構成反人類罪行。

安東諾夫在俄國大使館的Telegram帳號表示，賀錦麗的言論是前所未有地企圖妖魔化俄羅斯，目的是要為美國加劇烏克蘭危機的行為辯護。

荷令俄10外交官離境

另一方面，俄羅斯與西方國家關係持續緊張。荷蘭外交部指俄外交官涉嫌從事間諜活動，18日宣布限制俄羅斯駐荷蘭外交官人數，同時下令關閉俄駐阿姆斯特丹貿易辦事處。受此影響，約10名俄外交官應在近期離開荷蘭。俄外交部同日稱將「適當回應」。

此前，俄羅斯拒絕向荷蘭駐莫斯科大使館外交官以及駐聖彼得堡領事館工作人員發放簽證，引發兩國爭端。

（路透社/法新社）

（俄軍侵烏）