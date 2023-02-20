美韓兵推軍演 金與正斥敵視叫囂

首爾斥平壤「局勢轉壞始作俑者」

朝鮮領袖金正恩之妹、儼如朝鮮對外發言人的金與正昨天通過朝中社發表講話。她批評美國藉口「肩負保障國際和平與安全重大責任」，把聯合國安理會當作實行敵視朝鮮政策的工具，迫使朝鮮放棄合法自衛權。她敦促美國停止威脅，又表示朝鮮無意與韓國打交道，批評韓國「多管閒事」，譏諷「傻瓜」才會以為朝鮮會用洲際彈道導彈瞄準首爾。

美韓為應對朝核威脅，定於周三（22日）在美國華盛頓五角大樓作針對朝鮮核武的「延伸威懾手段兵棋推演」（DSC TTX），並將在3月中旬舉行「自由護盾」大型美韓聯合軍演。

朝鮮外務省上周五聲明警告，如果聯合國安理會受美國影響繼續向朝鮮施壓，朝鮮將採取「前所未有的持續和強而有力的反擊」。朝鮮本月6日在勞動黨中央軍事委員會擴大會議上，亦研討過從根本上改進和加強軍事編制措施。

韓國統一部昨斥朝鮮貿然開發核子、導彈，持續挑釁，才是造成惡劣局面的根源。

（朝中社/東亞日報）