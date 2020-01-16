朝「導彈總局」突擊試射「火星-15」 惹關注 官媒證實編制 即日射洲際導彈顯進攻機動性

金正恩下指令後9小時發射

朝中社昨（19日）凌晨報道，朝鮮實行了一次「無事前計劃」的洲際彈道導彈訓練。朝鮮當局上周六凌晨下達「緊急火力備戰指示」，當天上午8時由朝鮮勞動黨中央軍事委員長金正恩簽發命令書，指示導彈總局突擊演練，遂於當天下午5時22分左右發射了一枚洲際彈道導彈「火星-15」號。報道說，在美韓軍事威脅日趨嚴重下，這樣通過機動實行的導彈發射訓練，驗證該國洲際彈道導彈部隊「具備靈活而威力強大的準備反擊實戰能力」。

曾任美國中央情報局朝鮮分析員的金秀（Soo Kim）評論，金正恩想通過前天的發射告訴「敵人」美韓，朝鮮在為應戰練兵。金秀說：「該政權希望對手知道，武器測試及現在的演習，不再單純為了展示實力，而是為了實際作用。」不過，金秀與其他分析都指出，朝鮮沒有預警的下令至發射相距最少9個小時，需時「太長」。美國卡內基國際和平基金會的核子政策專家潘達（Ankit Panda）認為朝鮮今後將繼續做類似演練，務求縮短從下命令到發射的行動時間。

日防相料射程覆蓋美本土

朝方評價「火星-15」射擊表現為「優」。它由去年11月發射過新款「火星-17」、專門負責戰略任務的第一紅旗英雄連，在平壤國際機場以高角度發射。其飛行最高度達5768公里，飛行距離989公里，飛行近67分鐘精確擊中公海上目標水域。日本指導彈落入北海道渡島大島以西約200公里的日本專屬經濟區（EEZ）；防衛省曾出動航空自衛隊F-15戰機、海上自衛隊P-3C警哨機監察。

「火星-15」可攜核彈頭，於2017年首次試射時，分析相信其射程已可企及美國本土。韓方上周六分析原推測當天是去年11月18日試射成功的「火星-17」號。日本防衛大臣濱田靖一稱，依據彈頭重量等因素，估計該枚上周六發射的導彈，射程可超過1.4萬公里，即足以覆蓋整個美國本土。分析認為，朝鮮很可能實行更多武器測試，包括新型固體燃料導彈，為備戰加快部署。

導彈總局軍旗兩周前首亮相

另外，朝鮮官媒在今次報道中首次提及導彈總局這個軍事編制。朝鮮勞動黨第八屆中央軍事委員會本月6日召開第四次擴大會議的新聞照片中，外界第一次發現似是代表新部門導彈總局的軍旗。它以深藍底色襯着一枚「火星-17」導彈圖案，豎立於金正恩側。2月8日建軍節大閱兵，該軍旗再次亮相，外界才確認該部隊的存在。分析認為該局負責導彈的開發、規劃、生產、採購及後勤支援。

美日韓軍演回應

針對朝鮮今趟突發的導彈訓練，美國B-1B遠程戰略轟炸機、F-16戰機聯合韓國戰機F-35A、F-15K，昨向朝鮮展示美韓聯盟的防禦能力和備戰姿態。日本富士新聞網昨引述匿名消息報道，日本戰機、美國轟炸機按天氣情况，最快周日下午舉行聯合軍演。日外相林芳正、韓外長朴振上周六在德國慕尼黑也討論了朝鮮試射導彈等問題。

（路透社/法新社/韓聯社/Newsis）