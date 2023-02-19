烏總統視像發言促軍援：大衛需更強彈弓抗歌利亞

澤連斯基說：「我們需要趕快。我們需要速度——協議的速度、運送（援助）的速度，決策的速度以限制俄羅斯的能力。」他指出，除加速行動外別無選擇，因這關係到性命，強調「拖延一直都是一個錯誤」。澤連斯基又形容烏克蘭是「第聶伯羅的大衛」，具勇氣以彈弓擊敗巨人歌利亞（比喻俄羅斯），但若要成功，彈弓必須更強更快，強調西方武器是關鍵，「歌利亞已呈敗象。歌利亞今年必將倒下」。

法德元首同展撐烏立場

法國總統馬克龍和德國總理朔爾茨在首天會議發言，二人共同展現撐烏立場。馬克龍說，現時並非與俄對話時機，稱俄軍的侵略行徑「必須失敗」，表示法國已為俄烏衝突長期化作好準備，將加強支持烏克蘭對抗俄軍以至發動反攻，呼籲盟友跟隨。朔爾茨則強調德國對烏克蘭的支援將持續，並呼籲「所有能供烏主戰坦克的國家現在都應採取行動」，柏林亦將盡力在供應、物流，以至訓練烏軍等為伙伴提供協助。

美眾議員致函拜登 促供F-16

澤連斯基一直要求西方提供戰機，美國政治新聞網站Politico前日報道，以民主黨戈爾登（Jared Golden）為首的5名美國眾議員上周四致函總統拜登，促請向烏克蘭供應F-16或其他同級戰機，稱這將對烏軍今年內控制空域起決定性影響，希望拜登盡快作決定，因訓練烏軍機師需時。

（衛報/紐約時報/法新社/路透社）