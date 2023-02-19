美軍方完成打撈 指華氣球殘骸有電子光學零件

軍方前天表示，打撈到的最後一部分中國氣球殘骸，已送往FBI位於弗吉尼亞州的實驗室分析。白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）同日稱，中國氣球殘骸中包括負載物，以及一些「電子和光學」零件，當局將徹底研究它們如何運作及有什麼作用。

另外，美軍北方司令部上周五表示，當晚終止搜索於本月10日在阿拉斯加及12日在美加邊境休倫湖上空擊落的不明飛行物，解釋這由於美國和加拿大「無法確認相關碎片位置」。柯比亦稱，搜索行動因偏遠地理和嚴寒天氣受阻。加拿大當局則繼續搜索本月11日在該國育空地區上空被擊落的不明飛行物。

美或以343萬導彈擊落94元民間氣球

美國民間氣球愛好組織「北伊利諾伊瓶蓋氣球隊」表示，該組織一個小型業餘氣球11日凌晨在阿拉斯加哈格邁斯特島附近發出最後信號後失聯，英國《衛報》指這氣球可能就是同日稍後在育空上空被擊落的飛行物，意味美軍可能以造價近44萬美元（約343萬港元）的「響尾蛇」導彈，擊落一個僅值約12美元（94港元）的民間氣球，對此柯比前日稱，未能確定有關報道，但被問到美國連日擊落3個不明飛行物是否反應過度，柯比則稱基於當時情况、所獲得的信息及軍方建議，認為有關做法正確。

（衛報/紐約時報/華爾街日報）