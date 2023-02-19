王毅轟美擊落氣球做法「歇斯底里」 慕尼黑安全會議 會否與布林肯會面成焦點

「有勢力不想俄烏和談成功」

王毅昨日發表主題為《建設一個更加安全的世界》的演說，表示中方將發表一份關於政治解決烏克蘭危機的立場文件。他在回應提問時表示，中方立場一向是勸和促談，在2022年2月戰事爆發的第二天，中國國家主席習近平就提議俄烏雙方坐下來對話，尋求政治解決，隨後雙方進行多輪和談，「但遺憾的是，談判後來中斷了。一切回到了原點。我們不知道原因何在，但是我們似乎感到，有些勢力不想讓和談取得成功、讓戰爭很快停下來」。

王毅在回應提問時談及中國氣球闖入美國事件，重申飛進美國上空的是「民用無人飛艇」，質疑「美方無視基本事實，悍然出動戰機，用導彈擊落一艘毫無威脅的飛艇。這種行為匪夷所思，近乎歇斯底里」。他又反問：「地球上空每天都飄着很多氣球，難道美國都要打下來嗎？」王毅奉勸「美國不要再出於國內政治需要，在對外打交道過程中做出這種荒唐的事情」。王毅上周五在會議期間會見巴基斯坦外長比拉瓦爾時，亦指美方濫用武力、過度反應，這種做法顯示「美方對中國的偏見和無知已到了荒謬的程度」。

賀錦麗稱需打下氣球停監視

在貿易問題上，王毅稱美國「自己站到了它倡導的自由貿易的對立面」，指美國聲稱要與中國進行競爭，但競爭應當公平和講規則，批評美方的《晶片與科學法案》「是百分百的保護主義，是百分百的自私自利，是百分百的單邊主義、單邊行徑，嚴重地違背了自由貿易的原則，嚴重地違反了世貿（WTO）的規則」。

賀錦麗則捍衛美方擊落中國氣球的做法，發言前向美媒說：「它（氣球）需要被打下來，因為我們有信心它被中國用作監視美國民眾。」她指美方將維持美中關係應有的取態，不會有所改變。她在會議上形容俄軍在烏克蘭「犯下反人道罪行」，表示自己對俄軍侵烏以來中國加深與俄羅斯的關係感到困擾，指北京的做法將損害以規則為基礎的國際秩序。

布林肯指華助俄規避制裁

布林肯在關於「烏克蘭前景」的環節上發言時則指出：「假如俄羅斯停止戰鬥，戰爭會結束。如烏克蘭停止抗爭，烏克蘭會『完結』（over）。」布林肯亦表示中國不應在烏戰上助長俄羅斯侵略，以及協助該國規避制裁，他稱這是美國總統拜登從戰爭第一天起，已向習近平傳達的信息。

美國國家安全委員會發言人柯比上周五在白宮新聞發布會上，指氣球事件後美中仍開放外交聯絡，國務卿布林肯仍能和中國外長溝通，但他表示美方對兩國軍事溝通渠道關閉感到「惋惜」。柯比又回應指美國總統拜登並未正式提出要求，跟習近平通電話，同時表示兩國元首通話沒有前設條件。

（新華社/路透社/紐約時報）