「逆退休潮」長者重投職場填補勞動力

企業推彈性工時 醫療補貼

近年不少長者因生活開支上漲、退休金不敷應用等因素而重投職場，被視為補充勞動力的希望。經濟合作及發展組織（OECD）統計，55至64歲人口的整體勞動人口參與率，由2000年的50%上升至2019年的64.4%，而65歲或以上的勞動人口參與率，亦由2000年的9.1%增至2019年的15.8%。

英國長者關注組織Rest Less行政總裁劉易斯（Stuart Lewis）向《金融時報》指出，市場數據顯示長者參與勞動並保持經濟活躍有成為長期趨勢的徵兆，不少公司亦樂意提供更具彈性的工時，甚至提供醫療補貼等吸引長者入職，「我們相信這就是『逆退休潮』的起點」。獨立財務顧問及退休金專家登普西（Ian Dempsey）直言，許多人擔心退休後的財務狀况，「如今人們在健康許可下會一直工作，直到身體無法負擔才退休」。

OECD估計，為年長僱員提供更多工作機會有助在未來30年間將人均GDP提升多達19%，建議各國政府落實防止年齡歧視法例，鼓勵公私營機構為長者提供技能培訓與年齡友善的工作條件等，以形成可持續的多世代勞動力。

（金融時報/衛報）

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