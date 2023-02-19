日搶高薪人才 住一年可申永久居留 加拿大吸納移民圖救經濟 恐成政治炸彈

明報特約記者 羅睿琪

日批特別簽證 向優秀年輕人招手

日本目前設有「高度專門職」計劃吸納專才，就申請人的學歷、工作經驗、收入等計分，超過一定分數就能給予居留5年的「高度專門職1號」資格，3年後可轉為無限期居留的「2號資格」。政府前日召開吸納外國人才的內閣會議，決定加設「特別高度人才制度」，即在學術研究或專業技術領域，申請者若具「碩士學歷以上且年收入逾2000萬日圓（約117萬港元）」或是「工作經驗逾10年及年收入逾2000萬日圓」，在日本居住一年後，就可申請永久居留權；這項縮短取得永久居留權資格亦適用在商業管理領域，即申請者具至少5年工作經驗且年收入4000萬日圓以上便可。日本政府也向畢業於全球百大大學的優秀年輕人招手，提供到日本企業就職，可申請「特定活動」簽證，從現行短期停留僅90天延長為2年，以尋找工作。

跟日本和新加坡一樣，人口約3700萬的加拿大老齡和少子化的問題近年愈趨嚴峻。加拿大統計局指出，截至2021年，15至64歲的勞動人口中逾兩成為即將退休的55至64歲人士，為該國的史上新高，成該國出現近百萬職位空缺的因素之一。現時移民是加國人口增長的最大推動力，2016至2021年間當地新增180萬人口，近八成為新移民。迄今當地移民已經超過830萬，佔人口達23%，比例為1921年以來最高，亦冠絕七大工業國。如果現况持續，到2032年加國所有新增人口將全屬移民，未來20年內移民將增至總人口達34% 。聯邦政府去年11月宣布，計劃由今年至2025年間每年吸納約50萬移民，人數較2021年再增加約25%。

增移民恐激起排外情緒 民粹冒起

近年不少因人口老化而出現勞動力短缺的國家，相繼推出吸引移民、勞工或外來人才的新措施，但移民增加亦可能激起本土民眾排外情緒和民粹主義政黨冒起。加拿大麥克馬斯特大學政治科學系副教授卡梅倫（Geoffrey Cameron）指出，與美國、英國等地民眾憂慮政府對移民把關不力、導致移民爭奪本地資源的情况不同，加國雖然多年來吸納大量移民，但民眾普遍相信政府能有效管理移民制度，令國家受惠。加國1967年引入計分制，招攬高技術經濟移民，並在1971年首次推出支持文化多元的國策，其後更授權地方政府與聯邦共同擬定切合需求的移民目標，被視為加國公眾對移民觀感正面的基礎。

不過，這情况漸生變數。由於非法移民近年經美國流入的情况增加，惹輿論憂慮偷渡者濫用加國難民援助，威脅社福制度。合法移民大增亦令房屋供不應求，樓價急升，生活成本亦隨之上漲。

加過半民眾支持增加移民

移民的文化融合情况亦惹爭議，加國環境研究所近期調查顯示，雖然有58%受訪者支持加國增加移民，69%不認為接收過多移民，但近半受訪者認為新移民「沒有接受加國價值」。魁北克省省長便表明為免移民「進一步削弱省內法語文化」，將限制每年接收移民不多於5萬人。麥克馬斯特大學2020年的研究更顯示，受訪加國民眾中有20%認為新冠疫情令其對移民觀感轉趨負面，約一成受訪者經歷種族歧視問題，特別是亞裔，大部分受訪者認為疫後應減少移民人數，而僅兩成受訪者相信移民是加國經濟復蘇的關鍵。

卑詩大學經濟學教授格林（David Green）稱，移民並非必然會帶來經濟增長，尤其在加國社會基建已然受壓，經濟步向衰退之際，政府仍然試圖以大量較低薪的外勞，應付各行業的人手問題，而未有藉鼓勵企業投資等措施以改善經濟產能，批評當局「毫無計劃」，彷彿只顧達成移民人數的目標。格林直言加國政府不應將國民對移民的接納視作理所當然，一旦移民融入有困難，本地人勢必對繼續吸引移民的做法有所質疑，恐成政治炸彈。

（環球熱話）