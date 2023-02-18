60國簽「行動呼籲」 釐清AI軍用指引

峰會的「行動呼籲」（Call to Action）文件指出，各國留意到AI將大幅影響未來軍事行動，軍事組織正從多方面增加AI應用。AI有助運用龐大數據及增進決策，但各國亦承認它亦伴隨很多今日無法預測的風險。全球皆有關注軍事應用AI在系統不可靠性、人類參與、對責任及潛在意外後果缺乏清晰界定，以至意外令局勢升級的風險等影響。文件強調在軍事領域負責任使用AI至為重要，其應全面符合國際法律義務，致不損害國際安全、穩定及問責性。

俄不獲邀 以色列拒簽署

峰會由荷蘭和韓國共同主持，與會的約2000名代表同意成立一個全球委員會，釐清在戰事中使用AI的方式並制定若干指引。美國在峰會上提出其負責任軍事應用AI的方案。俄羅斯因侵略烏克蘭未被邀與會，烏克蘭則未有出席；以色列則未有簽署「行動呼籲」文件。

（路透社/法新社/彭博社）