慕尼黑安全會議召開 俄羅斯伊朗不獲邀

布林肯王毅會面否成焦點

MSC是具有重要全球影響的國際戰略和安全政策年度論壇。本屆MSC會議主席、德國外交官霍伊斯根（Christoph Heusgen）在會議前形容俄軍侵烏令人必須接受「文明破裂」的後果，外界不應期望作為俄羅斯總統普京喉舌的該國外長拉夫羅夫，今年會獲邀到MSC舞台作政治宣傳；伊朗官員亦因政府在國內打壓女權而不獲邀與會。2008年至去年主持MSC的伊申格爾（Wolfgang Ischinger）表示，裁減嘉賓名單的決定正確，但個人亦對會議失去作為讓敵對國家進行非正式會談平台的作用感到「惋惜」。

英國《金融時報》前天指出，1963年首度召開的MSC至今已有眾多亞洲、非洲，以至拉美的外交官出席，但主要與會人士仍是歐美代表。報道引述德國國會議員認為，會議讓西方陣營在烏戰等事上展示團結是好事，但亦有德國外交官憂慮，MSC長遠會淪為西方聲音的「回音壁」（echo chamber），失去不同意見有機會表達的一貫特性。

《金融時報》又表示，MSC將成為美國和中國處理緊張關係的舞台，大會方期望布林肯與王毅在場外會談，以部分緩解兩國氣球風波所引發的緊張態勢。

（金融時報/路透社/法新社）