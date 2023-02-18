誓言不道歉 拜登：擊落氣球保主權 稱冀與習通話釐真相 華：勿邊說溝通邊激化矛盾

美國有線新聞網絡（CNN）稱，拜登這一講話是其首次就近期在美加上空擊落高空物體發表正式評論。拜登在講話中強調，美軍戰機本月4日在南卡羅萊納州對開擊落中國氣球，是為了傳達清晰信號：「侵犯我們（美國）的主權並不能接受。」他稱美方將以行動保衛國家，並已經做到。

拜登多次強調不會就擊落氣球向中方道歉，但表示「期望與習近平通話，將事件查個水落石出」，稱自己將與對方保持溝通，但未有指明何時會與對方對話。拜登又表示其政府將繼續與中方接觸，指自己在上任之初已強調美國向中國尋求競爭而非衝突，亦不謀求「新冷戰」。現時美方將繼續競爭路線，但「將負責任地管控它，不讓其演變成衝突」。拜登講話後向美國全國廣播公司（NBC）表示：「我認為習近平最不想發生的事情，是完全撕破與美國、還有跟我的關係。」

後擊落3飛行物仍難證與華有關

關於其後先後在美國阿拉斯加、加拿大育空地區，以及美加邊境的休倫湖上空擊落的3個高空物，拜登在講話中表示暫無證據顯示它們與中國的「間諜氣球項目」有關，或是其他任何國家的監控載具，亦未清楚它們是什麼。

他表示美國情報機關目前評估該3個物體最有可能是與私人公司、休閒娛樂，又或研究機構用作監測氣象等科研用途相關的氣球。

指不明飛行物增因偵測「升級」 已促官員研更嚴格規則應對

拜登亦澄清，美方並未掌握領空及周邊的不明飛行物數量突然增加的證據，指近期發現多了不明物體，是因為採取了更多措施偵測無人飛行物，包括調升雷達性能，表示已指示官員研議更精準嚴格的規則，以分辨移近的不明物體是否具安全風險，以及判斷需否採取應對行動，強調任何飛行物若威脅到美國民眾安全，他將下令把它擊落。他說，當官員制定好上述政策標準後將向國會報告，但會保持機密，以免為敵人提供迴避美軍防衛系統的路徑。

中國外交部發言人汪文斌昨在例行記者會上重申今次是「意外」。他說：「中國民用無人飛艇誤入美國領空，完全是個意外偶發事件，但考驗的是美方對妥善管控危機，穩定中美關系的誠意和能力」，指「美方不能一邊要溝通對話，一邊激化矛盾升級危機，而應同中方相向而行，管控分歧，妥善處理這一意外偶發事件，避免誤解誤判」。

（路透社/法新社/美國白宮網站/新浪網）