歐盟早視隱患 俄侵烏後籲取消

葡萄牙周四宣布將停止黃金簽證計劃前，對於希望藉投資取得居留權的人而言，當地是最佳選擇。另一熱門投資移民地點為意大利，投資額「最低入場費」為50萬歐元（約416萬港元），希臘亦提供黃金簽證計劃，同樣要購置價值最少50萬歐元的物業，申請後最快60日內就能取得簽證。

英去年取消 稱「涉貪風險高」

惟黃金簽證計劃帶來的安全風險受到歐盟關注，英國去年2月已取消投資者簽證計劃，以打擊非法金融和欺詐行為。內政部上月發表報告，指檢視其黃金簽證計劃後，發現少數外國投資者與貪腐或有組織罪行有關的潛在風險很高。歐盟委員會去年3月亦呼籲成員國停止向投資者出售居留權。

愛爾蘭本周二宣布停止其黃金簽證計劃時，亦引述歐盟提及這類計劃的安全影響。該計劃2012年推出，容許個人資產最少210萬美元的非歐盟民眾在當地定居，1547名獲批個案中有1458人來自中國。西班牙左翼政黨「更多國家」日前亦提出草案廢除以購買物業換取簽證的計劃，稱應僅向展開能創造就業或創新的商業計劃、推動西班牙經濟的人發出黃金簽證。

（BBC/euronews/路透社/神根簽證資訊網站）