遏抑樓價 葡煞停黃金簽證 促投資釀房屋危機 10年樓價飈75%

投資50萬歐元獲居留證

可申入籍入神根區其他國家

歐盟多國推出黃金簽證計劃，讓富裕的非歐盟成員國公民通過投資獲得居留證，以及進入歐盟神根區其他國家的權利。葡萄牙黃金簽證計劃的投資門檻為購買價值最少50萬歐元（約417萬港元）的物業，每年僅須在當地停留數日便符合續期資格，持有效居留證5年可申請永久居留權和入籍。

政府數據顯示，自2012年推出黃金簽證計劃以來，已發放的約1.1萬個黃金簽證中，有逾5000張發給中國公民，數目最多，逾1000張發給巴西公民，土耳其、南非、美國等各獲發約500張。

增568億港元投資

中國公民申請最多

黃金簽證計劃為葡萄牙帶來近68億歐元（568億港元）投資，然而當地樓價因此飈升，導致許多葡萄牙人難有安身之所，尤其在首都里斯本及波圖等大城市。歐盟統計局（Eurostat）數據顯示，2010至22年葡國樓價急升75%，租金亦上升25%。

去年底有民調顯示，九成受訪葡國民眾認為國家正面對房屋危機，並將問題歸咎於缺乏公共及私人投資，和監管不力等因素。

葡民難上樓 斥乏監管

政府停止批出黃金簽證後，現有黃金簽證不會被取消，但科斯塔（Antonio Costa）稱，要續簽簽證，所投資物業必須是持有人或其一名家人的永久住所，或者已經放租。

周四公布的房屋相關政策仍須國會通過，其他措施包括增加私人市場房屋供應、建造更多公營房屋、家庭補貼等。

《金融時報》引述葡國官員稱，當年推出黃金簽證計劃時有其需要，現已大致實現目標，但葡萄牙就房屋可負擔能力方面面對不同問題。

科斯塔政府在2020年就宣布計劃增加黃金簽證持有人在里斯本及波圖買樓的難度，以處理黃金簽證計劃對樓價的影響，但有房地產人士稱部分人找到規避限制的方法。

（法新社/金融時報）