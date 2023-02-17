嬰兒配方奶標榜益處 研究指科學佐證乏力

研究團隊分析來自英、美、澳洲、日本、尼日利亞及沙特阿拉伯等15個國家、757款嬰兒配方奶粉，發現有31種不同的營養及健康聲稱，每款產品相關聲稱的中位數是兩種。報告並沒提及特定奶粉牌子。

在608款有一種或以上營養或健康聲稱的奶粉中，大多數的說法是「有助/支持腦部及/或眼睛及/或神經系統發展」、「加強/支持健康神經系統」，和「有助/支持成長及發育」。研究員指半數產品未有將聲稱的好處與特定成分連繫起來，有四分之三產品未引述證據支持。營養健康聲稱最常提到成分有多元不飽和脂肪酸，這在母乳中包含成分被認為對大腦發育重要，但有分析指將這成分添加到奶粉後並沒證據顯示會帶來額外好處。

在提出科學資料參考的產品中，逾半都引用評論、意見文章或動物研究，僅14%產品引用了註冊的人體臨牀研究，但90%相關研究都有很高的偏頗風險，例如有數據缺漏或研究結果未能支持有關說法。此外，研究亦發現有88%臨牀研究的作者獲配方奶粉商資助研究或與業界有聯繫。

學者促各地政府嚴管營銷規則

研究作者之一、倫敦帝國學院資深榮譽講師蒙布利特表示，研究學者並非要「討伐」嬰兒配方奶粉，只是非常反對具誤導的不當配方奶粉的營銷手法。他指對於未能或選擇不以母乳餵哺的母親而言，嬰兒配方奶粉應是一種選擇。研究敦促政府及監管機構審查配方奶產品聲明。蒙布利特稱有關奶粉健康聲明多用於宣傳貴價產品，但對負擔不起的家長而言會感苦惱，他建議產品應採簡潔包裝，不應過分標榜有益成分。

（衛報/法新社）