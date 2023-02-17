韓披露國防白皮書 時隔6年再與朝為敵

今次是尹錫悅政府去年上台以來首次發布《國防白皮書》，指出朝鮮在去年12月的勞動黨八屆六中全會上，將韓國定義為「明確的敵人」，因此韓國也將不放棄核武且持續施加軍事威脅的朝鮮政權和朝鮮軍隊視為敵人。國防部解釋，這是綜合考慮了朝鮮的對韓戰略、將韓國定義為敵、持續提升核武戰力、軍事威脅和挑釁等做出決定。

朝鮮於1994年稱「要把首爾變成火海」後，韓國在1995年發布的《國防白皮書》首次描述朝鮮為「主敵」，一直沿用到2000年。2010年天安艦被炸及延坪島炮擊事件後， 李明博政府在《國防白皮書》重新將朝鮮表述為「敵人」，直到朴槿惠政府。之後文在寅政府在2018年和2020年發布的《國防白皮書》僅稱「將威脅和侵犯韓國主權、領土、國民生命、財產安全的一切勢力視為敵人」，完全取代把朝鮮視為敵人的表述。

指朝鮮增武器級鈈元素存量

今次的白皮書也在附錄中刊載了朝鮮違反《九一九軍事協定》的主要事例，有別於兩年前的在白皮書評價朝鮮「大致」遵守該協定。白皮書更透過圖表呈現朝鮮去年共有34天、每天至少發射一次彈道導彈。白皮書亦提到，朝鮮為目前擁有約70公斤武器級鈈元素，較之前白皮書估計的50公斤增加。鈈是製核彈原料。

分析指出，今次白皮書反映現時兩韓關係「充滿對抗」，「這至讓人產生重回冷戰時期的印象」。首爾世界朝鮮問題研究所所長安江日指出，這因為朝鮮去年通過法例，列明有權使用核武發動先發制人的攻擊。

（韓聯社/路透社/法新社）