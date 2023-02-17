美國安委員會鷹派中國通下月離職

白宮官員向彭博社表示，羅森伯格通過擴大與深化美國與台灣的接觸，協助加強美台非官方關係。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）發聲明說：「在美國總統拜登領導下，美國比以往任何時候都更有準備戰勝中國並推進一個自由開放印太區域。拜登政府上任第一天以來，羅森伯格嫻熟的外交技巧與堅韌不拔的精神對本屆政府的優先事項至關重要。」

羅森伯格被視鷹派「中國通」，2021年上任前已多次批評北京處理新冠疫情的手法，又指中國的資訊戰使美國面臨民主與專制的制度競爭。

接任者曾派駐北京

美國國安會中國事務主任是美國總統拜登在中國事務上的重要顧問，這一職位將由貝蘭（Sarah Beran）接替，國安會中國事務主任杜如松（Rush Doshi）將升任貝蘭副手。美國國務院官網資料顯示，貝蘭是職業外交官，曾任國務院中國與蒙古事務辦公室主任，也曾派駐北京，精通中文，2021年8月出任國務卿辦公室副秘書長至今。

（路透社/彭博社）