回應拜登氣球講話 京：不能邊溝通邊激化

路透社周三引述知情人士指出，拜登和他的團隊正在考慮在他下星期初啟程訪問波蘭前就氣球及不明飛行物事件發表演說。《華盛頓郵報》周三引述消息人士報道，拜登預期會在演說中談及下令國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）領導跨部門團隊，以及由該團隊負責制定應對無人不明空中物體的指引。白宮官員表示，美國從未有類似指引。

議員倡氣球須裝應答器

民主黨籍參議員凱利（Mark Kelly）周三表示，考慮提出法案規定高空氣象和研究氣球必須安裝應答器（transponder），以助美軍區別潛在威脅，「大家都不想向美國太空總署（NASA）氣象氣球發射AIM-9X（導彈）」。

美國本月在9天內擊落一個高200呎的中國氣球及3個不明飛行物，但拜登甚少公開置評。有國會議員要求政府增加應對類似事件的透明度。

美國有線新聞網絡（CNN）周三報道，拜登政府在擊落不明飛行物後，至少兩度對國會議員閉門簡報。除共和黨持續質疑拜登政府沒有盡早擊落中國氣球外，兩黨皆有議員敦促拜登政府公開更多資訊。民主黨參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）在周二簡報會說，「美國人需要並應該獲告知更多資訊」。

（路透社/華盛頓郵報/CNN/ABC）