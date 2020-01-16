荷晶片機巨擘指控華員工盜數據 疑涉光刻機專利技術 ASML通報荷美

ASML（又稱艾司摩爾）前天在公司最新年度報告中交代事件，稱公司發生一名在中國工作的員工未經授權挪用跟專利技術相關數據的事件，指涉事的數據為文件，但未有提及細節。而這宗安全事件或已經違反了某些出口管制規例，因此已通報相關部門，並就事件採取額外補救措施，但相信事件不會對公司業務帶來「實質影響」。

汪文斌：中方高度重視知識產權

彭博社昨天引述知情人士報道，ASML一名前駐中國男員工過去數月從公司一個名為Teamcenter的內部用的「產品生命周期（PLM）管理程式」中盜取資訊。該程式由西門子（Siemens）供應，據西門子網站介紹，Teamcenter作為一個共享儲存庫，可讓相關客戶公司內的不同組別員工「一站式存取所有產品的相關知識、數據和程序」，共同協作並管理產品研發。彭博消息指ASML的相關資料庫中存有包括光刻系統的詳細資訊。報道亦指未知涉事ASML前員工是否和中國政府，或是其他組織有聯繫；ASML去年在中國聘請了約1500名員工。

荷蘭外貿大臣施賴納馬赫爾表示，ASML已向該國政府通報事件，正作調查，指事件顯示保護荷蘭高產值技術的重要性。彭博社稱美國當局亦已接報；美國商務部未有回應。中國外交部發言人汪文斌周三稱他未有留意到ASML的相關指控，昨天再被法新社記者問及這問題，汪文斌重申不掌握具體情况，但表明中方原則是「一貫高度重視和積極致力於保護知識產權，堅持公平、公正保護國內外知識產權權利人的合法權益」。

ASML中國辦事處稱無新回應

ASML周三亦另作聲明，指基於公司在半導體行業的獨特地位和地緣政治緊張加劇，發現試圖竊取其技術的事件有所增加。本報昨致電ASML中國大陸查詢是否就事件向中國當局報案，其傳媒聯絡負責人未有直接回應，僅表示事件仍在調查，除公司官方聲明外未有進一步消息可提供。

今次事件並非ASML首次指控中國機構可能挪用數據。2021年，ASML聲稱總部位於北京的公司東方晶源（DJEL）在中國銷售可能侵害ASML知識產權的產品。彭博社引述法庭文件報道，事件涉及一名工程師盜取ASML關鍵軟件的原始碼，並將部分與東方晶源以及一間美國相關公司的員工分享。東方晶源否認相關的指控。

美自2018年向荷施壓阻出口技術

ASML是目前全球唯一能生產最先進「極紫外光（EUV）光刻機」的企業，美國自2018年起便向荷蘭政府施壓，尋求阻撓ASML向中國輸送EUV光刻機，憂慮北京能以此製造用於發展軍備和人工智能的晶片。美國拜登政府上月與荷蘭和日本達成協議，限制對華出口更多其他先進晶片設備與技術。ASML周三表示協議條款仍須保密，稱其或涵蓋其他先進光刻機等晶片生產設備，但3國需時數月制定新規例，今年內未必會如預期有措施推出。

（CNBC/彭博社/法新社/BBC）