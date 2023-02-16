阿根廷通脹率98.8% 物價飈中產叫苦

官方數據顯示，1月消費物價較去年12月增6%，其中食品及非酒精飲品價格增加了6.8%。經濟學家杜皮塔（Adriana Dupita）表示，阿根廷現行的凍結價格、貨幣控制、多種匯率、高借貸成本等措施不管用，預計該國今年大部分時間的按年通脹仍將高企於100%左右。

當局限必需品價格增幅 零售商冷對

通脹是阿根廷長期問題，政府連年靠印鈔應付公共開支，卻助長通脹。左翼總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）一直想制定可靠的經濟計劃，尤其是10月將舉行大選。經濟部長馬薩（Sergio Massa）周一公布超市、肉檔牛肉減價計劃，並表示將宣布遏止價格飈升的宏觀和微觀經濟策略。政府去年底已推出「公平價格」計劃，限制麵粉、米、奶、葵花籽油等2000種生活必需品的每月價格增幅不超過3.2%，大部分中小企零售商都沒有參與。

工資追不上生活成本增幅，即使首都布宜諾斯艾利斯的中產階級也感吃力。醫生薩盧佐稱會貨比三家，盡量選買較廉宜的菜肉；教師門多薩表示改變了購物習慣，停買奢侈品。

為應對通脹，中央銀行去年9月上調利率至75%，本月初宣布在現有最大面額1000披索鈔票外，將推出2000披索鈔票。

（路透社/法新社/布宜諾斯艾利斯先驅報）