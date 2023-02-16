土奇蹟救援續現 醫生關注災後創傷 年輕兄弟困瓦礫逾8天 飲尿吃健身蛋白粉吊命

周二在赫拉曼馬拉什省（Kahramanmaras）獲救的耶尼納爾（Yeninar）兄弟送院後狀况良好。兩兄弟講述被困逾8天的經歷，表示弟弟因健身備有蛋白粉，他們被困期間通過配給方式節制地拿來吃，渴了就飲自己的尿。

聯國稱救災重點轉賑災 世衛憂爆疫

17歲運動員弟弟穆罕默德（Muhammed Enes）表示，受困頭一兩天和21歲哥哥阿卜杜勒巴基（Abdulbaki）都有哭，也想念母親。阿卜杜勒巴基說：「我內心非常舒坦，我知道自己會獲救。我們在瓦礫下一直禱告。有空氣流入。我呼吸得沒有外面好，不過我吁一口氣，就深呼吸一下。」他表示從沒放棄希望，惟直至士兵聽到他們的聲音，才鬆了口氣。弟弟獲救後就一直向人查詢母親的情况，後得悉母親比他們早兩天獲救。

土耳其總統埃爾多安周二形容這次地震威力相當於原子彈爆炸，是土耳其建國100年來死傷最嚴重的災難。截至周三，土耳其及鄰國敘利亞合共已有逾4.1萬人因這場地震死亡，聯合國表示救災重點將開始轉移到賑災，世衛警告有爆發疫情風險。

土總統稱地震威力如原爆 百年最巨災

除了身體方面的傷勢，災民的心理創傷亦令人關注。土耳其伊斯肯德倫港（Iskenderun）災區野地醫院參與救災的印度軍醫蒂瓦里（Beena Tiwari）表示，他們起初只是救治地震生還者的外傷，但如今出現愈來愈多的創傷後壓力症和驚恐症患者。在敘利亞的聯合國兒童基金會（UNICEF）臨時中心，一名父親說9歲兒子獲救後心靈受創，現在凡有大聲響或大動作就會被嚇一大跳，有時還會驚醒叫嚷「地震」。

（路透社/紐約時報/Expatguideturkey）