美報告指俄設再教育營 俄稱為接收烏國難民童

最少6000童被安置 部分受軍訓

該報告根據衛星圖像及俄國營傳媒報道等消息指出，自戰爭爆發以來，俄羅斯將最少6000烏克蘭兒童安置在全國43個營地及設施，包括西伯利亞及其吞併的克里米亞，這些兒童最小僅4個月大，俄方讓他們「接受親俄愛國主義和軍事相關教育」。該報告研究員之一的雷蒙德（Nathaniel Raymond）表示，部分「再教育營」給予年僅14歲的兒童軍事訓練，但未有證據顯示這些兒童其後被送往作戰。

報告稱，部分兒童有父母或監護人，也有被俄羅斯視為孤兒或俄軍入侵前由烏克蘭國營機構收養的小孩，有些父母在壓力下同意送走孩子。報告還指出，部分兒童透過該系統被俄羅斯家庭收養或送至寄養機構。

雷蒙德表示，俄羅斯明顯違反《日內瓦第四公約》，包括沒為戰時與家人分離的兒童建立透明的登記制度，以及採取措施確保他們保留自己民族和種族身分，涉及戰爭罪，並可成為犯下相當於種族滅絕罪的證據。

（華盛頓郵報/路透社/法新社）

（俄軍侵烏）