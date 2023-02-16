俄空軍集結邊境 歐美研加速強化烏防空

《金融時報》引述兩名國防官員透露，北約盟國間共享的情報顯示，俄羅斯正在邊境集結定翼機和旋翼機。其中一名官員說：「俄羅斯地面部隊已筋疲力竭，所以這是他們將把這場戰爭變成一場空戰的最明顯迹象。如果烏克蘭人想要生存下去，他們就需要擁有盡量多的防空能力和彈藥。」美國防長奧斯汀周二在布魯塞爾的北約總部與盟友開會，他在記者會表示，雖然美國沒看到迫在眉睫的大規模空襲迹象，但俄軍仍保有很強的空中威脅力量，「我們知道俄羅斯擁有大量飛機……還有很多剩餘的作戰能力。烏克蘭目前的防空能力還不夠」。

情報評估俄空軍力量狀態良好

去年2月底戰事爆發頭幾周，俄羅斯很少出動其規模龐大的空軍，而是依賴長程導彈、大炮和陸軍作戰。西方分析曾估計，這可能因為莫斯科擔心烏克蘭防空系統會威脅俄機，又或是因為俄空軍機隊狀况不佳。不過一名北約高級外交官稱，情報評估顯示，俄空軍力量實際上保持得相當好。

《金融時報》引述知情人士稱，預計美國本周稍後會宣布另一個支援烏克蘭計劃，大部分屬於防空裝備及彈藥。德國防長皮斯托留斯（Boris Pistorius）周二表示，德國武器製造商萊茵金屬（Rheinmetall）會重新開始生產獵豹（Gepard）防空炮車的彈藥，提供給烏克蘭。這款於2010年退役的德國坦克可助烏軍擊落無人機及低飛的導彈，但彈藥存量持續減少。

烏克蘭總統澤連斯基早前訪歐洲，要求西方提供戰機，但一名美國官員向《金融時報》稱，對烏克蘭來說，短期內戰機不如配備足夠彈藥的防空大炮般重要。

烏指俄射氣球誘耗彈藥

另外，《金融時報》昨報道，烏克蘭軍方指控俄羅斯採取新策略，發放氣球到烏上空，誘騙烏克蘭防空系統發射導彈射擊，藉此耗用烏軍彈藥。周二，羅馬尼亞和摩爾多瓦領空便偵測到懷疑飛越烏克蘭上空的氣球，羅馬尼亞一度緊急出動飛機搜索。

（金融時報/華爾街日報/半島電視台）

（俄軍侵烏）