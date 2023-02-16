美官員料華氣球原飛關島 未排除氣流干擾

《華郵》引述數名美國官員報道，涉事的中國氣球在從海南島升空時就已被美國情報及軍方機構追蹤。監視人員追蹤氣球進入一條會飛過關島的路線，然而氣球在路線上的某個位置突然往北移動。報道指根據其電腦模型推算，氣球在升空後被高空氣流推動，有可能經過菲律賓及台灣之間向東移入太平洋；到1月24日前後，氣球在日本以南約1000英里（1609公里）時快速往北移動，有可能是受到強冷鋒導致噴射氣流和高空引導氣流改變影響。這道冷鋒當時在中國北部、朝鮮半島和日本帶來異常寒冷的天氣。

官員指氣球隨後飛過阿拉斯加的阿留申群島，然後飄到加拿大上空時再遇上強風，被往南推向美國本土，然後橫越美國，最後到本月4日在南卡羅萊納州對開被擊落。

美官疑華將錯就錯 遙控氣球蒐情報

官員強調，氣球雖然主要受高空氣流引導，但氣球配備螺旋槳和方向舵，具有一定控制能力。情報分析人員相信這個氣球的目標是為監視在太平洋地區的美軍設施，但飛行路線偏離有可能確是意外。不過，美官員認為即使氣球意外被吹到美國本土上空，氣球在美國蒙大拿州的核設施上空徘徊並非意外，中方顯然是將錯就錯，透過遙控氣球嘗試盡量蒐集情報。

官員又稱，過往中國解放軍曾派間諜氣球到關島及夏威夷上空，藉此監視美國軍事設施，今次事件是中國有目的地擴大監視能力最新一例——從先進衛星技術到氣球。

（華盛頓郵報/中新社）