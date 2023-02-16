日擬准自衛隊擊落犯境飛行物

《日經亞洲》報道，日本目前針對未經許可下侵犯領空的外國航機或氣球等飛行物，視為違反國際法，自衛隊可基於《自衛隊法》第84條規定採取「必要措施」，但政府過去對此的理解是，「僅限正當防衛與緊急避難才能使用武器」。報道稱，防衛省官員周三在執政自民黨內國防部會等聯席會議上表示，在美軍擊落中國監察氣球後，「希望修改武器使用規範」以應對可能闖境的飛行物。

稱3飛行物曾犯境 強烈推斷來自中國

防衛省官員指出，即使不屬正當防衛等情况，氣球也可能影響到其他民航機等飛行路線。官員提到可以毋須透過修法，而是以「變更法律解釋」來處理，至於具體內容將由政府與執政黨討論。

防衛省周二晚稱，過去在日本領空內確認到的最少3個飛行物體，「強烈推斷是由中國放飛」，相信這些氣球都是中國的無人監察氣球。這3個飛行物體分別在2019年11月於鹿兒島縣、2020年6月於宮城縣及2021年9月於青森縣上空被發現，皆為氣球型。日本政府已透過外交渠道表達「絕對無法容許外國無人偵察氣球等物體侵犯領空」的立場，並要求中國確認事實並避免再犯。

（日經亞洲/路透社）