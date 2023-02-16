美：後擊落3飛行物「無害」 沒證據涉華 京再指美氣球犯境 曾飛越西藏新疆

自本月4日美國派戰機在南卡羅萊納州對出海域擊落一個中國「間諜氣球」後，上周五至本周日（10至12日）先後在阿拉斯加的普拉德霍灣（Prudhoe Bay）、加拿大育空地區及美加邊境的休倫湖的上空擊落不明飛行。柯比（John Kirby）前天表示，調查人員未發現有證據指出3個飛行物是類似於月初在南卡州對出海域所擊落的中國氣球般，屬中國間諜氣球項目一部分，亦未發現它們跟其他國家情報收集工作有關。

闖加飛行物墜「飛機墳墓」

柯比稱聯邦航空管理局（FAA）判斷飛行物並非美國政府所用，他指飛行物可能只是跟商業或研究機構有關，因此屬於「無害」（benign），而目前未有企業或機構聯絡政府，承認飛行物的擁有權。柯比亦表示當局尚未尋獲3個飛行物的殘骸，若當局找到並經分析，可能會有不同結論，又表示中國正運作一個「資金充足、經深思熟慮的計劃」，以難被發現的高空氣球監視美國等國家。

當局回收團隊正尋回包括中國氣球在內4個被擊落物的殘骸，當中上周六（11日）被擊落的圓柱形飛行物墜落在人迹罕至、地勢崎嶇的加拿大育空地區，美加兩國軍人及警方正在當地搜索。衛報周二報道，指過去多年來有逾500架飛機墜落在有「飛機墳墓」之稱的育空地區森林、山脈和湖泊，當中少數至今還未被發現。當地有茂密森林，厚而低空雲層和暴風雪已阻礙最初的搜索工作。加國軍方稱正利用風向模型收窄搜索範圍，有官員稱他們正搜索一片被雪覆蓋近3000平方公里的土地。

華外交部：美大量氣球全球飛

中國外交部發言人汪文斌昨天在例行記者會再度回應氣球事件的提問。他表示，美國自去年5月多次從美國本土發放大量高空氣球，持續圍繞全球飛行，在未獲中方相關部門批准下，最少十多次非法飛越中國領空，包括飛越新疆、西藏等地。他又表示，中方就民用飛艇因不可抗力誤入美領空，向美方多次說明，但美國就其氣球未獲中方批准非法飛越中國領空隻字不提，卻指中國散播虛假信息。他指中方對非法飛越領空的美國氣球作冷靜專業處置，美方卻對因不可抗力誤入美領空的中方民用飛艇作過度反應，美方應就此向中方和國際社會解釋，反躬自省，停止抹黑攻擊中方及誤導美國民眾和國際社會，而中方保留進一步必要反應權利。

（法新社/衛報/CNN）